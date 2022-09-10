Tử vi 7 ngày tới (11/9 - 17/9): Sổ vàng thiên tử đã gọi tên, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, gia sản kếch xù, tiền của chất đống

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 20:48

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào 7 ngày tới!

Tuổi Sửu

Vào 7 ngày tới, người tuổi Sửu không chỉ có quý nhân phù trợ mà vận đào hoa cũng đặc biệt vượng. Họ có đầy đủ kế hoạch và sắp đặt cho cuộc sống của mình một cách vẹn toàn. Nếu là con giáp nữ thì họ có chỉ số vượng phu ích tử rất cao. Người tuổi Sửu hãy nhớ đừng bao giờ lợi dụng, đối xử với người khác một cách lý trí mà làm tổ thương người khác.

Tất nhiên, con giáp này cũng cần tỉ mỉ trong công việc để tránh các sơ sót không đáng có. Được như vậy thì mới có thể tạo dựng được các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân, được nhiều người tin tửng. Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu bắt đầu sung túc hơn. Người tuổi Sửu đón quý nhân đến, vận đào hoa nở rộ, họ tạm biệt cuộc sống thiếu thốn tiền bạc.

Tử vi 7 ngày tới (11/9 - 17/9): Sổ vàng thiên tử đã gọi tên, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, gia sản kếch xù, tiền của chất đống - Ảnh 1
Vào 7 ngày tới, người tuổi Sửu không chỉ có quý nhân phù trợ mà vận đào hoa cũng đặc biệt vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh và năng động. Họ có khao khát rất mạnh mẽ đối với cuộc sống của chính mình. Con giáp này luôn duy trì một sự nhiệt tình lớn, có phong cách đối xử với người khác chu đáo. Đúng 7 ngày tới, mọi rắc rối, khó khăn của con giáp tuổi Thân sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ.

Vận đào hoa của họ cũng nở rộ, chấm dứt cuộc sống độc thân cô đơn đã lâu lắm rồi của họ. Con giáp tuổi Thân sẽ gặp nhanh chóng gặp được người ưng ý. Lần này, họ cũng sẽ không yêu đơn phương, yêu nhầm người mà sẽ được đối phương đáp lại. Hai người sẽ nương tựa lẫn nhau, cùng hỗ trợ nhau tiến bộ trong cuộc sống, vượng phu, ích thê. Theo thời gian, hôn nhân êm ấm sẽ sinh ra phúc khí, tương lai ngày càng tốt đẹp.

Tử vi 7 ngày tới (11/9 - 17/9): Sổ vàng thiên tử đã gọi tên, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, gia sản kếch xù, tiền của chất đống - Ảnh 2
Đúng 7 ngày tới, mọi rắc rối, khó khăn của con giáp tuổi Thân sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào 7 ngày tới đây, vận trình của con giáp tuổi Hợi ngày càng ổn định. Một mặt họ không thiếu quý nhân giúp đỡ, mặt khác, họ nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp bạn bè bằng chính thực lực của mình. Sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi ngày càng ổn định, vận may đào hoa của họ từ trạng thái "u ám" dần dần rực rỡ hẳn lên.

Tình yêu sẽ giúp họ củng cổ lòng tin, tinh thần sáng láng, có thể làm được nhiều việc mà không hề cạn năng lượng. Nhờ tích cực làm việc mà sự tiến bộ của con giáp này trong sự nghiệp cũng ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Hợi ngày càng đón nhận nhiều tin vui, được quý nhân để ý, đồng thời họ cũng giành được những cơ hội mới để phát triển tốt ơn.

Tử vi 7 ngày tới (11/9 - 17/9): Sổ vàng thiên tử đã gọi tên, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, gia sản kếch xù, tiền của chất đống - Ảnh 3
Vào 7 ngày tới đây, vận trình của con giáp tuổi Hợi ngày càng ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày cuối tuần (1/9 - 4/9), 3 con giáp tha hồ đưa tay hái lộc, bỗng chốc phát tài, sổ hồng đầy tủ, may mắn đủ đầy

Tử vi 4 ngày cuối tuần (1/9 - 4/9), 3 con giáp tha hồ đưa tay hái lộc, bỗng chốc phát tài, sổ hồng đầy tủ, may mắn đủ đầy

Bước sang 4 ngày cuối tuần, cuộc sống của 3 con giáp dưới đây sẽ ổn định và may mắn hơn, vận may lội ngược dòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi thứ 7 Tử vi ngày 10/9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng