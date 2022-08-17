Tử vi 7 ngày tiếp theo (18/8 - 24/8), 3 con giáp thu vàng hốt bạc đầy tủ, tiền tài tràn về khôn xiết, thu nhập tăng cao ngút trời

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 18:29

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ có tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đầy nhà.

Tuổi Dậu

Trong 7 ngày tới, vận trình của người tuổi Dậu lập tức thăng hạn, phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết. Con giáp may mắn này gặp được nhiều hỷ sự trong công việc. Khả năng cao là bạn sẽ nhận được những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về. Đối với những người làm kinh doanh, các hợp đồng béo bở giúp tương lai của bạn sẽ rạng rỡ hơn nhiều.

Trong công việc, Dậu thu về không ít tiền bạc mà không cần phí chút công sức nào. Mọi chuyện có con giáp tuổi Dậu tham gia vào đều thuận lợi, suôn sẻ. Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực nào khác, Dậu có thể thử sức ngay trong thời gian này. Thời vận đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

Tử vi 7 ngày tiếp theo (18/8 - 24/8), 3 con giáp thu vàng hốt bạc đầy tủ, tiền tài tràn về khôn xiết, thu nhập tăng cao ngút trời - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới, vận trình của người tuổi Dậu lập tức thăng hạn, phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong 7 ngày tới có nhiều chuyển biến tích cực. Những khó khăn đã qua đi, đây là thời điểm con giáp gặt hái “quả ngọt”. Những dự án kinh doanh trước đó đã sinh lời. Cũng kể từ đây, đường tài lộc của con giáp tăng vọt không ngừng, mở ra một cuộc sống sung túc. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối cho đến thành công. Hãy chờ xem sự thăng tiến vượt bậc của con giáp.

Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc. Bản mệnh kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng… của bạn cũng sẽ được chấp thuận.

Tử vi 7 ngày tiếp theo (18/8 - 24/8), 3 con giáp thu vàng hốt bạc đầy tủ, tiền tài tràn về khôn xiết, thu nhập tăng cao ngút trời - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong 7 ngày tới có nhiều chuyển biến tích cực. Những khó khăn đã qua đi, đây là thời điểm con giáp gặt hái “quả ngọt” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với người tuổi Mão trong 7 ngày tới. Nhìn chung, hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toàn và mong muốn của bạn. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Do đó, bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Những ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì thời gian này sẽ bắt đầu thu lợi nhuận. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày đấy.

Tử vi 7 ngày tiếp theo (18/8 - 24/8), 3 con giáp thu vàng hốt bạc đầy tủ, tiền tài tràn về khôn xiết, thu nhập tăng cao ngút trời - Ảnh 3
Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với người tuổi Mão trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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