Tử vi 7 ngày cuối cùng của tháng 8 (từ 25-31/8), 3 con giáp MỘT BƯỚC LÊN MÂY tiền nhiều như núi, GIÀU LÊN TRÔNG THẤY, đổi đời ngoạn mục

Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tử vi 7 ngày cuối cùng của tháng 8 (từ 25-31/8) này đích thị là thời gian của tuổi Tỵ. Tử vi học miêu tả, đây là giai đoạn tuổi Tỵ thật sự thăng hoa và gặt hái được nhiều thành công mà bấy lâu nay họ luôn ao ước. Trời sinh tuổi Tỵ với bản tính tham vọng và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống, bên cạnh đó sự may mắn trong năm nay sẽ giúp tuổi Tỵ sở hữu tài vận thịnh vượng.

Dự kiến trong 7 ngày cuối cùng của tháng 8 (từ 25-31/8), công việc tuổi Tỵ sẽ chuyển biến rõ rệt, nếu như không thăng quan tiến chức thì cũng sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp riêng. Nếu đã từng nghĩ đến chuyện mua nhà mua xe thì có thể trong năm nay sẽ thực hiện được.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong 7 ngày cuối cùng của tháng 8 (từ 25-31/8) có nhiều tín hiệu đáng mừng, mọi thứ tiến triển tốt, không vướng phải khó khăn khúc mắc gì lớn. Dù có những lúc tưởng chừng bế tắc thì lại được khai thông ngay lập tức, là con giáp có vận quý nhân cực vượng trong tử vi 7 ngày cuối cùng của tháng 8 (từ 25-31/8) nên tuổi Tuất có thể dễ dàng hóa giải, thoát khỏi nguy nan, thậm chí từ đáy sâu bùn lầy đứng dậy sáng lòa.

Mệnh chủ được mọi người đánh giá cao bởi sự thân thiện trong giao tiếp, chân thành trong hành xử cùng thái độ trọng chữ tín, luôn lấy uy tín đặt lên hàng đầu nên được mọi người yêu quý và tin tưởng, đặt lên vai con giáp này gánh nặng mới của việc thăng tiến.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tuất không thăng quan tiến chức thì cũng thành ông chủ, cơ hội đang nằm ngay tầm tay bản mệnh, khả năng thành công là rất lớn.

Tuổi Dậu

Tử vi 7 ngày cuối cùng của tháng 8 (từ 25-31/8) này cho thấy người tuổi Dậu đang có những bước tiến vượt bậc trên con đường công danh sự nghiệp. Tham vọng quá lớn có thể đốt cháy những tòa tháp, nhưng chắc chắn trong tháng này thì tham vọng sẽ là thứ đưa bản mệnh lên tới đỉnh cao danh vọng với những kết quả mang tính đột phá.

Bản mệnh cần không ngừng học hỏi và rèn luyện bản thân mình, chắc chắn đó sẽ là lựa chọn sáng suốt trong thời điểm này. Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt mọi thứ cho mình trước khi bước vào bất cứ trận chiến nào. Thành công sẽ đến với những người có sự chuẩn bị kĩ càng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.