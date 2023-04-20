Tử vi 6h sáng hôm nay (20/4/2023): Cá Chép hóa Rồng, đổi vận đổi tài, con giáp nào là người giàu có nhất?

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Thân sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Con giáp này nhận được tiền lương, tiền thưởng vì đã cố gắng trong công việc suốt thời gian qua. Ai cũng muốn tiếp tục ký hợp tác với bản mệnh.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông phía trong phòng ngủ, giường ngủ và nhà bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Khi đã hoàn thành được một mục tiêu, tuổi Thân nên nhanh chóng tìm ra một mục tiêu khác có tính thách thức cao hơn, như vậy mới không ngừng tiến bộ. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, bản mệnh sẽ dễ dàng bị người khác vượt qua.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thổ sinh Kim, những mâu thuẫn, rạn nứt trước của các cặp vợ chồng người tuổi Tuất đã được bản mệnh khéo léo giải quyết, không để chuyện quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại. Hai người đều đang kỳ vọng rất nhiều ở tương lai.

Với những ai còn độc thân, hãy bình tĩnh mà đón nhận tình yêu nhé. Đào hoa nở rộ, có thể bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp vì được rất nhiều người săn đón, tỏ tình. Hãy cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất nhé.

Tỷ Kiên đem lại lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho bản mệnh. Bạn không cần đến sự thúc đẩy, giục giã của bất cứ ai cũng sẽ chủ động bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý tránh đưa ra những quyết định quá chủ quan hoặc vội vã.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tình cảm có nhiều thay đổi đối với người đang yêu đương.

Công việc: Công việc người tuổi Mão không có nhiều thay đổi, vị trí cũ được củng cố và phát triển.

Tình duyên: Người có gia đình đôi lúc muốn tìm sự mới mẻ trong hôn nhân.

Tài lộc: Tiền tài ổn định, không hao hụt quá mức.

Sức khỏe: Sử dụng món ăn thực vật rất tốt cho da và hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!