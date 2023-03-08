Tử vi 6 tháng tới, 3 con giáp phát tài rực rỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, ví chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy

Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Do đó, tử vi dự báo, 6 tháng tới Mùi là một trong những con giáp may mắn nhất, gặp được nhiều quý nhân trong đời. Bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan giúp người tuổi Dậu có một ngày khá suôn sẻ, làm gì cũng đạt kết quả như ý. Một vài dự án đòi hỏi hoàn thành sớm cũng được bạn dành sự ưu tiên, tuy bận rộn hơn nhưng bù lại sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Bạn có thể được thăng chức trong thời gian tới, thu nhập tăng cao, thậm chí nhận được những khoản thưởng nóng.

6 tháng tớituổi Dậu còn phát huy được sự khéo léo, tinh tế và tài ngoại giao trong những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán. Con giáp này biết cách xây dựng các mối quan hệ vững chắc đồng thời lôi kéo được khách hàng về phía mình mà không gây ra phản cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão sống tình cảm, chân thành và rất thương người. Nếu người khác vì lợi ích của mình mà sẵn sàng chà đạp lên tất cả thì con giáp này không như thế. Họ sống tử tế, biết đối nhân xử thế lại hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nên tích được rất nhiều công đức.

6 tháng tới chính là thời hoàng kim của Mão. Họ sẽ thăng tiến trong công việc, kiếm tiền cực dễ. Nửa đầu năm Mão được quý nhân đưa đường chỉ lối, làm gì cũng suôn sẻ, thành công. Nửa cuối năm, Mão sẽ ôm hết lộc trời, vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm