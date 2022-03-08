Tử vi 5 ngày tới (9/3 - 13/3) 3 con giáp được thần Tài chọn mặt gửi vàng, làm ăn dư dả, tiền tiêu hoài không vơi

Tử vi dự đoán, trong 5 ngày tới, nhờ sự chăm chỉ, tận tụy tuổi Mùi sẽ có vận trình xoay chuyển nhờ thần Tài ưu ái. Trong 5 ngày tới, tài vận của con giáp này dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ. Thời gian gần qua, họ đã gặp không ít khó khăn trong công việc khiến họ khá mất bình tĩnh, lo lắng. Tuy nhiên, trong 5 ngày tới, tuổi Mùi sẽ thành công hơn mong đợi, giàu có không còn là việc khó.

Người tuổi Mùi có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của họ tiến triển hanh thông. Người làm kinh doanh được Thần Tài ban phát tài lộc, mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc.

Tuổi Sửu được dự đoán trong 5 ngày tới sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết. Từ giai đoạn này trở đi, họ nhận được cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh, người làm công ăn lương được mức lương khá cao. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa

Thần Tài che chở, họ có đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Thậm chí, tuổi Sửu sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi dường như bạn động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Tuổi Thân

Theo tử vi dự đoán trong 5 ngày tới, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng. Sáng kiến, ý tưởng của họ đã được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Họ sẽ nhận được những cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn, con đường làm giàu ngày càng rộng mở.

Ảnh minh họa

Con đường thăng tiến rộng mở, tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều tài lộc, thu nhập tăng lên, nếu không muốn nói là vượng phú quý, nhờ đó mà tiền cứ tiêu ra lại thu về. Họ sẽ đạt được thành tích ấn tượng, tỏa sáng và có cơ hội làm giàu trong năm nay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo