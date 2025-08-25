Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Tâm linh - Tử vi 25/08/2025 21:15

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay trong 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), nhờ Tam Hợp cục soi sáng nên công việc của con giáp này rất may mắn, đi xa về gần đều có lộc, buôn bán đắt hàng nhờ dẻo miệng, khéo cư xử. Bản mệnh có nhiều cơ hội tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ, làm quen được thêm đối tác làm ăn lớn, xuất ngoại rất hợp. Đường tài vận cũng nảy nở không kém nhờ Thực Thần chiếu cố. 

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm đi lên nhờ Kim sinh Thủy. Bạn và người ấy hay chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhờ vậy mà đôi bên càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn. Những bạn đang mong chờ đám cưới, thoát ế thì sẽ được toại nguyện trong thời gian tới.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), có Tam Hội xuất hiện không nên là lúc tuổi Mùi lao ra đường để làm việc quá nhiều, thay vào đó bạn nên tập trung vào các mối quan hệ gia đình. Khi tình cảm được cải thiện, bản mệnh mới có chỗ dựa vững chắc về tinh thần để có thể say mê theo đuổi công việc của mình. 

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bạc về túi tuổi Mùi dễ dàng hơn trong ngày Chính Tài khi việc làm ăn thuận lợi, hanh thông hơn những gì bạn từng mong đợi. Nhiều người tiết kiệm được số tiền lớn để làm việc quan trọng như mua nhà, mua xe.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), công việc của Hợi cuối tuần này cực thuận lợi nhờ Tam Hội cục. Mọi kế hoạch bản mệnh thực hiện trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển tích cực. Người làm ăn buôn bán được khách hàng tin tưởng và ủng hộ nhờ tài ăn nói của mình. 

Tử vi 5 ngày tới (26/8 - 30/8/2025), 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền bạc có tin vui mới nhờ Thiên Tài trợ mệnh. Vài khoản thu đầu tay trong ngày sẽ tiếp thêm động lực kiếm tiền ở những người tuổi Hợi. Sự cố gắng của bạn trong thời gian qua có thành quả tốt, bạn nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mình làm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

