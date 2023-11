Tử vi 5 ngày tới (24/11 - 29/11): 3 con giáp hứa hẹn may mắn bùng nổ, giàu lên đột ngột, đếm tiền mỏi, tài lộc nắm chắc trong tay

Tài lộc: Mức chi tiêu hiện tại đang có nhiều vấn đề.

Sức khoẻ: Hạn chế ăn đồ lạnh, đồ sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo Tử vi 12 con giáp, đối với tuổi Dần trong 5 ngày tới (24/11 - 29/11) là khoảng thời gian tốt đẹp với họ. Tuổi Dần này được may mắn ban phước, có lẽ là do những nỗ lực và sự kiên trì trong quá khứ của họ cuối cùng đã bắt đầu được đền đáp. Tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và tài chính. Cơ hội thăng tiến tại nơi làm việc sẽ tiếp tục xuất hiện và hiệu quả công việc sẽ được đánh giá cao.

Đồng thời, tuổi Dần sẽ có cơ hội tham gia vào một số dự án đầu tư có lợi cho tăng trưởng tài chính và tài sản của họ sẽ bùng nổ. Cho dù đó là công việc hay đầu tư, những người tuổi Dần sẽ nhận được những khoản lợi nhuận hậu hĩnh và một chiếc ví căng phồng sẽ trở thành hiện thực.

Đối với tuổi Dần họ sẽ sớm mở ra một thời kỳ hoàng kim và tận hưởng một loạt các sự kiện. Tử vi dự báo thời gian này sẽ là khoảng thời gian quan trọng để họ đạt được mục tiêu của mình. Về mặt sự nghiệp, họ sẽ có những bước đột phá lớn, cơ hội tại nơi làm việc lần lượt đến, giúp họ thể hiện khả năng và tài năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 5 ngày tới (24/11 - 29/11), tuổi Thân dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình, chính vì vậy mà dù có bận rộn thế nào đi nữa, bản mệnh cũng vẫn có thể giải quyết được công việc một cách tuần tự.

Phong cách làm việc khoa học của tuổi Thân được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Cấp trên có thể giao nhiệm vụ trọng đại cho bản mệnh, mọi người xung quanh cũng sẽ không ngại giúp một tay, để bản mệnh có thể gặt hái thành công nhanh chóng.

Tuy nhiên, tuổi Thân dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Con giáp này nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.