Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11), 3 con giáp vận đỏ ngút trời, cát khí Tài Lộc hanh thông, chuyển mình đột phá bất ngờ, mọi sự thành công

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11), Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có sự nghiệp rất tốt, có tiềm năng thăng tiến và nhiều cơ hội. Với thành tích xuất sắc, bạn có thể tỏa sáng và vươn lên vị trí cao. Tham gia các hoạt động của công ty sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ đồng nghiệp, giúp bản thân dễ thở hơn.

Về chuyện tiền bạc, bạn sẽ gặp phải một số vấn đề khó khăn. Ép buộc bản thân suy nghĩ sẽ không giải quyết được vấn đề, mà chỉ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Hãy cân nhắc việc thay đổi suy nghĩ hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, không nên nhìn vào người giàu để so sánh với bản thân.

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11), có Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão chưa từng có ngày nào thuận lợi đến thế. Thời gian này Thần may mắn ở bên bạn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ để lỡ thời cơ trời cho.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải giải quyết những điều còn tồn đọng như thế nào.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11), Chính Tài mang lại lợi thế cho tuổi Thân về chuyện tiền nong nhưng vẫn không được bất cẩn một giây phút nào. Ban phải đề cao cảnh giác vì có như thế mới đảm bảo được tiền bạc, cần phải giải quyết vấn đề về tài chính với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang lại cho bản mệnh cảm giác vui vẻ khi bạn được ở đúng nơi mình cần ở, được làm công việc yêu thích và có nhiều người quý mến... Thực ra là vì hôm nay bạn có góc nhìn lạc quan hơn và cảm thấy trân trọng cuộc sống cùng may mắn mình đang có mà thôi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!