Tử vi 5 ngày tới (21/8 - 25/8), 3 con giáp đón lộc - nhận tài, ra cửa là tiền tự động chạy vào túi, vận may sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 17:12

5 ngày tới là thời gian dành cho những con giáp này gặp vận đỏ trong làm ăn, kinh doanh buôn bán, vận may tới tập gõ cửa.

Tuổi Sửu

Tình tình tài chính của người tuổi Sửu trong thời gian cuối năm 2022 khá ổn định. Nhờ làm việc chăm chỉ, tận tâm với công việc mà vào 5 ngày tới, con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương cũng như chuyển đổi công việc phù hợp hơn với khả năng.

Được phúc tinh chiếu mệnh, tình hình làm ăn kinh doanh, buôn bán của người tuổi Sửu sôi nổi, hứa hẹn doanh thu tăng cao bất ngờ. Trong thời gian này, người làm kinh doanh tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh giúp thu nhập tăng vọt, tiền về đầy túi.

Tử vi 5 ngày tới (21/8 - 25/8), 3 con giáp đón lộc - nhận tài, ra cửa là tiền tự động chạy vào túi, vận may sáng rực như sao trời - Ảnh 1
Nhờ làm việc chăm chỉ, tận tâm với công việc mà vào 5 ngày tới, con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương cũng như chuyển đổi công việc phù hợp hơn với khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là những người mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và đam mê. Trong công việc, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng con giáp này vẫn giữ vững tinh thần và cố gắng hết sức mình để vượt qua nghịch cảnh.

Trong 5 ngày tới, tài vận của người tuổi Ngọ lên cao, công việc làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, doanh thu tăng mạnh. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ được cấp trên tín nhiệm, giao trọng trách quan trọng, lương thưởng và chế độ đãi ngộ cũng tăng lên.

Tử vi 5 ngày tới (21/8 - 25/8), 3 con giáp đón lộc - nhận tài, ra cửa là tiền tự động chạy vào túi, vận may sáng rực như sao trời - Ảnh 2
Trong 5 ngày tới, tài vận của người tuổi Ngọ lên cao, công việc làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, doanh thu tăng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi trong 5 ngày tới vô cùng tốt đẹp. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp này nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán. Kiên trì phấn đấu, giữ vững tinh thần làm việc, bạn sẽ sớm thu được trái ngọt trong sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, trong thời gian này, người tuổi Hợi nhận được khoản tiền thưởng khá lớn, xứng đáng với công sức phấn đấu của bạn trong suốt những tháng gần đây. Thời gian này cũng hứa hẹn là một tháng nhiều lộc lá, tiền bạc rủng rẻng với con giáp này.

Tử vi 5 ngày tới (21/8 - 25/8), 3 con giáp đón lộc - nhận tài, ra cửa là tiền tự động chạy vào túi, vận may sáng rực như sao trời - Ảnh 3
Tài vận của người tuổi Hợi trong 5 ngày tới vô cùng tốt đẹp. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp này nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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