Tử vi 5 ngày tới (2-7/12): 3 con giáp cưỡi mây đạp gió, hóa Rồng hóa Phượng, giàu có vượt bậc nhất năm 2023

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 16:36

Tử vi 5 ngày tới (2-7/12), 3 con giáp sau nổi bật giữa đám đông, giàu có bất ngờ, sớm tậu được xe, mua được nhà.

Tuổi Mùi 

Tử vi 5 ngày tới (2-7/12), người tuổi Mùi vững vàng cho nhiều sự lựa chọn của bản thân.     

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc có sự hợp tác chặt chẽ cùng đối tác quan trọng.   

Tình cảm: Kiên trì đến mấy nhưng tình yêu không thành hiện thực. 

Tài lộc: Tập trung phát triển tài lộc, không cho nhiều người vay mượn.   

Sức khoẻ: Thăm khám răng miệng đúng định kì, kiểm tra cẩn thận.  

Tử vi 5 ngày tới (2-7/12): 3 con giáp cưỡi mây đạp gió, hóa Rồng hóa Phượng, giàu có vượt bậc nhất năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Chu đáo, hóm hỉnh, tốt bụng và quyết đoán... là những nét tính cách nổi bật của người thuộc tuổi Mão. Họ không chỉ có ý chí mạnh mẽ và sự sáng suốt mà còn rất giỏi trong việc xác định các cơ hội và nắm bắt chúng.

Tử vi 5 ngày tới (2-7/12),, vận may của tuổi Mão sẽ có bước ngoặt quan trọng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Một mối quan hệ hợp tác kinh doanh hoặc cơ hội đầu tư mới sẽ mở ra cho con giáp này, mang lại cho họ những lợi ích to lớn. Kỹ năng ra quyết định và sự hiểu biết sâu sắc của người tuổi Mão sẽ đóng một vai trò quan trọng vào lúc này. Đặc biệt, nhờ vận may từ trên trời rơi xuống mà con giáp này cũng có thể nhận được một món quà hậu hĩnh hoặc sự hỗ trợ tài chính bất ngờ từ người khác.

Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Mão dốc hết sức lực và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Ngoài ra, họ cần bình tĩnh và lý trí khi chấp nhận rủi ro để đạt được thành công lớn về mặt tài chính.

Tử vi 5 ngày tới (2-7/12): 3 con giáp cưỡi mây đạp gió, hóa Rồng hóa Phượng, giàu có vượt bậc nhất năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi 5 ngày tới (2-7/12), tuổi Ngọ nói được làm được. Những lĩnh vực bản mệnh theo đuổi đều được đầu tư thời gian và công sức một cách nghiêm túc, hôm nay chính là ngày bản mệnh có thể nhận lại ít nhiều những thành quả bước đầu.

Người làm công việc cố định sẽ rất dễ có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lại vừa cho thấy khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải kiềm chế bản thân hay e dè về điều gì nữa, thời của bản mệnh đã đến. Mọi việc tiến triển tốt tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc dồi dào.

Nhân duyên của con giáp này ngày càng tốt đẹp. Người độc thân có duyên khác giới khá vượng. Tuy nhiên, chính vì có nhiều sự lựa chọn, đôi khi chính điều đó lại khiến bản mệnh chần chừ và thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tử vi 5 ngày tới (2-7/12): 3 con giáp cưỡi mây đạp gió, hóa Rồng hóa Phượng, giàu có vượt bậc nhất năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, thu nhập chạm đỉnh, vô cùng giàu có.

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