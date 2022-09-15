Tử vi 5 ngày tới (16/9 - 20/9): Tam hợp góp sức, tứ linh tề tựu, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, lộc khí tràn trề, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 20:54

Trong 5 ngày tới, những con giáp may mắn này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, tài vận và sự nghiệp sẽ thăng hoa như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

Có vẻ như được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên vận trình của người tuổi Thìn trong 5 ngày tới có nhiều khởi sắc khá rõ rệt. Nhờ vậy, bạn sẽ được điểm vào danh sách là một trong những con giáp may mắn. Trước đó, khó khăn thế nào đều rũ sạch "tất tần tật", mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả bằng chính bản tĩnh và sự tự tin của mình.

Công danh sự nghiệp cũng trên đà tăng tiến. Bạn ngày càng được tin tưởng và giao thêm nhiều trọng trách. Con giáp này vốn có chí hướng và có lý tưởng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn có thể phát huy được thế mạnh và xây dựng mọi thứ thật viên mãn. Nếu biết nắm bắt cơ hội lần này để chứng tỏ bản thân, bạn có thể sẽ làm nên đại sự không ngờ. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng đang hết sức êm ấm. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm nồng nàn.

Tử vi 5 ngày tới (16/9 - 20/9): Tam hợp góp sức, tứ linh tề tựu, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, lộc khí tràn trề, đại phú đại quý - Ảnh 1
Có vẻ như được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên vận trình của người tuổi Thìn trong 5 ngày tới có nhiều khởi sắc khá rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cùng với tuổi Thìn, người tuổi Dần cũng là một trong những con giáp dễ gặt hái được nhiều may mắn và thành công trong 5 ngày tới. Mọi thứ đang tiến triển khá tốt đúng với mong muốn và tính toán của bạn. Không khó để những chú Cọp tìm ra đường đi thăng tiến phù hợp cho bản thân.

Hơn nữa, mệnh chủ còn là người không bận tâm đến khó khăn, sẵn sàng làm việc bằng hết sức mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thành quả bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chẳng ai có thể dị nghị bất cứ điều gì về bạn nữa. Ngoài sự nghiệp, thì tài vận và đời sống tình cảm tuổi Dần cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn không những có cơ hội mà còn có cả dũng khí để nhận ra và theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Người độc thân cần thoải mái trong vấn đề tình cảm, thuận theo tự nhiên và nắm vững những gì mình đang có.

Tử vi 5 ngày tới (16/9 - 20/9): Tam hợp góp sức, tứ linh tề tựu, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, lộc khí tràn trề, đại phú đại quý - Ảnh 2
Cùng với tuổi Thìn, người tuổi Dần cũng là một trong những con giáp dễ gặt hái được nhiều may mắn và thành công trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Có thể nói, đúng 5 ngày tới là thời gian rất đáng mong chờ với người tuổi Hợi khi tử vi khoa học nhận thấy, cuộc sống của bạn sẽ được nâng lên tầm cao mới. Thời điểm này, những chú Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng.

Người làm công ăn lương sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, còn đối với người kinh doanh thì sẽ có cơ hội phát tài, tăng tài tăng lộc nhanh chóng. Cát thần sẽ gánh đỡ cho bản mệnh những rắc rối, phiền phức có thể gặp phải đồng thời hóa giải nguy cơ có thể xảy ra. Bản mệnh chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra là sẽ nhận được kết quả không đến nỗi nào. Nhìn chung, đây sẽ là khoảng thời gian hoàng kim đáng mong chờ, tuổi Hợi cứ nỗ lực và chăm chỉ hơn thì sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tử vi 5 ngày tới (16/9 - 20/9): Tam hợp góp sức, tứ linh tề tựu, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, lộc khí tràn trề, đại phú đại quý - Ảnh 3
Có thể nói, đúng 5 ngày tới là thời gian rất đáng mong chờ với người tuổi Hợi khi tử vi khoa học nhận thấy, cuộc sống của bạn sẽ được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giải đặc biệt gọi tên 3 con giáp trong 6 ngày tới (4/9 - 9/9), may túi 3 gang đựng tiền, vàng bạc bốn phương tám hướng tụ họp

Giải đặc biệt gọi tên 3 con giáp trong 6 ngày tới (4/9 - 9/9), may túi 3 gang đựng tiền, vàng bạc bốn phương tám hướng tụ họp

Theo tử vi 12 con giáp, trong 6 ngày tới, 3 con giáp này được Cát Thần mở túi tặng tiền, tiền tài dư dả, lộc phát triền miên.

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