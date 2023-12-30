Tử vi 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, túi tiền chật ních, thu nhập tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 19:45

Tử vi 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp sau thảnh thơi đón lộc, may mắn đến liên tiếp, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tuổi Dậu 

Tử vi 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), tuổi Dậu đau đầu vì công việc, dễ rơi vào tình trạng rối ren, tranh chấp lẫn nhau vì quyền lợi. Xung quanh bản mệnh có người xấu tính, làm thì ít mà xu nịnh và hóng chuyện thì nhiều, nên hạn chế tiếp xúc với những người như thế.

Vận tài lộc của con giáp này cũng kém may mắn. Đây là ngày mà bản mệnh cần phải suy nghĩ lại về những hành động của mình, hấp tấp nên hay mất tiền oan. Dậu không thiếu thốn nhưng hay hy sinh tiền bạc cho những thứ không đâu.

Trên phương diện tình cảm, cho dù muộn phiền đến mấy, gánh nặng, áp lực cuộc sống có nhiều đến đâu con giáp này cũng phải yêu bản thân một chút, đừng sống buông thả. Tuổi Dậu phải hạn chế suy nghĩ bi quan để không làm mọi người xung quanh lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Tử vi 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, túi tiền chật ních, thu nhập tăng cấp số nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), tuổi Tuất có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Đặc biệt, tuổi  Tuất là con giáp thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Tuất còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Những người tuổi Tuất cũng rất dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Tuất có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài, trong thời gian này, tuổi Tuất sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, cuộc sống trở nên viên mãn.

Tử vi 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, túi tiền chật ních, thu nhập tăng cấp số nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), người tuổi Mão chọn lối sống lành mạnh, thoải mái tư duy.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc rất giỏi phản biện, bạn cố gắng thoải mái nhiều hơn.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm khá chênh vênh, mệt mỏi khi không thể giải quyết. 

Tài lộc: Thông minh và bản lĩnh khi giữ được nguồn tài chính ngày càng gia tăng. 

Sức khoẻ: Nên cố gắng thư giãn, hạn chế các công việc quá khuya.  

Tử vi 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, túi tiền chật ních, thu nhập tăng cấp số nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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