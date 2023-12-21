Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (22, 23, 24, 25 và 26/12): 3 con giáp phú quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, tài lộc cứ vào đều đều

Người tuổi Dậu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, sẽ có lợi nhuận cao. Công việc công ăn lương cũng sẽ tiến triển tốt, nhận được sự trợ giúp từ cộng đồng và đánh giá cao từ lãnh đạo.

Phương diện tình cảm của tuổi Dậu ngày hôm nay rất tích cực, được ủng hộ bởi Thiên Tài. Gia đình hòa thuận, mối quan hệ vợ chồng mạnh mẽ, và cơ hội hạnh phúc đặt trước những người độc thân.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian này mang đến cho người tuổi Mão nhiều thách thức, nhiều sự kiện không như mong đợi. Khó khăn cũng là cơ hội để người tuổi Mão mạnh mẽ hơn. Sự tự tin vào khả năng cá nhân và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề sẽ giúp bản mệnh vượt qua sóng gió.

Sự nghiệp của người tuổi Mão có thể không thuận lợi. Bản mệnh cần kiềm chế tính nóng nảy và tránh mâu thuẫn không cần thiết. Học hỏi và mở rộng kiến thức là điều cần thiết, có thể là thông qua đọc sách hoặc trao đổi với người dày dạn kinh nghiệm.

Về tài chính, người tuổi Mão cần quản lý ví tiền chặt chẽ vì không có nguồn thu tăng và chi tiêu phải phù hợp với khả năng.

Về tình cảm, người tuổi Mão cần giảm bớt cái tôi và lắng nghe đối phương, tránh áp đặt quan điểm cá nhân để duy trì mối quan hệ lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.