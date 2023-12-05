Tử vi 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12): 3 con giáp kinh doanh hồng phát, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 18:33

Tử vi 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12), 3 con giáp sau làm ăn khấm khá, vàng bạc đầy tay, cuối năm tậu nhà lầu sắm xế xịn.

Tuổi Tý 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12), tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12): 3 con giáp kinh doanh hồng phát, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12), tuổi Mão làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận, bởi xung quanh bản mệnh có không ít kẻ tiểu nhân đang nhăm nhe tìm cơ hội để hãm hại, khiến con giáp này liên tiếp gặp phải sự cố.

Dù đang làm công việc hay giữ vị trí gì đi nữa, tuổi Mão cũng không nên tin tưởng bất cứ ai một cách quá dễ dàng, đặc biệt là những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân với mình. Đừng vội nghe theo ý kiến của người khác, bản mệnh cần giữ chính kiến của mình.

Trên phương diện tình cảm, nửa kia chính là chỗ dựa vững vàng của tuổi Mão. Hãy trao đổi với đối phương những điều bản mệnh còn chưa rõ, chắc hẳn đối phương sẽ đưa ra cho những gợi ý, những hướng đi đáng tin cậy.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Tử vi 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12): 3 con giáp kinh doanh hồng phát, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn  

Tử vi 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12), người tuổi Thìn mang một tinh thần vui vẻ đến với mọi người xung quanh.      

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn rất vui vẻ khi đón nhận nhiều tin tức tốt trong lĩnh vực bản thân theo đuổi.

Tình cảm: Tình cảm chân thành, nhưng lại nhận nhiều trái đắng.

Tài lộc: Vững vàng trong thu nhập của chính bản thân bạn. 

Sức khoẻ: Tiêu hoá không tốt, nên ăn thanh đạm. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12): 3 con giáp kinh doanh hồng phát, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp sau rũ bùn đứng dậy sáng lòa, phát tài phát lộc, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi.

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