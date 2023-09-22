Tử vi 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp đón mưa vàng bão bạc, cứ ngửa tay là có tiền, từ đây tài vận cuồn cuộn chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 00:33

Vào 5 ngày liên tiếp tới đây, 3 con giáp sau hưởng trọn may mắn của những ngày cuối tháng, phú quý vinh hoa, tiền tài dư dả không ngờ.

Tuổi Tỵ 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ dành nhiều thời gian học hỏi. 

Công việc: Người tuổi Tỵ có mối quan hệ ngoại giao tốt, làm việc gì cũng suôn sẻ. 

Tình cảm: Trong tình cảm, người tuổi Tỵ chưa biết cách dành tình cảm cho người ấy, cả hai thường tổn thương. 

Tài lộc: Tài chính tốt lên khi bạn có mục tiêu rõ ràng cho nguồn đầu tư chính mình.  

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, cẩn thận những ngày mưa nắng thất thường, dễ cảm lạnh.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp đón mưa vàng bão bạc, cứ ngửa tay là có tiền, từ đây tài vận cuồn cuộn chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất trời sinh ngoan cường, ai cần giúp đỡ xung quanh sẽ giúp một tay, biết tận dụng vận may để làm việc của mình. Hơn nữa, con giáp này còn đặc biệt đảm đang, ngăn nắp, là người tình cảm, sống hướng về gia đình.

Từ 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9), người tuổi Mão cả về tài lộc và sự nghiệp hứa hẹn sẽ có bước phát triển đáng kể. Họ vốn là người trung thực, tháo vát, có tài hùng biện, cần cù tiết kiệm, sẽ gặp may mắn trong thời gian tới này, việc gì cũng dễ thuận lợi như ý muốn.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp đón mưa vàng bão bạc, cứ ngửa tay là có tiền, từ đây tài vận cuồn cuộn chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, từ 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9), tuổi Hợi hoàn thành tốt mọi việc được giao, thậm chí có thể đạt được thành công mà không cần đấu tranh nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh không định há miệng chờ sung mà luôn muốn tham gia vào thử thách.

Về mặt tình cảm, tuổi Hợi và nửa kia có một ngày khá yên bình bởi tình cảm của hai người vẫn tiến triển tốt đẹp. Dần dần, bản mệnh đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương, đôi bên không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt.

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới trong ngày hôm nay. Nếu có thiện cảm với đối phương, bản mệnh có thể cho đôi bên cơ hội tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Rất có thể đó là người con giáp này đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Tử vi 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp đón mưa vàng bão bạc, cứ ngửa tay là có tiền, từ đây tài vận cuồn cuộn chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão

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Tử vi cho biết 3 con giáp này vận trình tài lộc rực rỡ, được quý nhân phù trợ, có cơ hội gặp được nhiều đối tác tiềm năng vào hôm nay.

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