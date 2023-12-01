Tử vi 5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12): 3 con giáp giàu to bất chấp, tiền bạc khởi sắc, bùng nổ may mắn cuối năm

Tử vi 5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12), tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bản mệnh không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp con giáp này lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp tuổi Dần nhanh chóng chinh phục thành công.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là con giáp thông minh hoạt bát và rất dễ hòa đồng và thích ứng linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Tử vi trong tháng 12/2023 người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn cầu tài đắc tài. Người tuổi Tuất dù trong hoàn cảnh nào cũng có thái độ sống tích cực, lạc quan giúp con giáp tuổi Tuất nhanh chóng vượt qua khó khăn và sớm quay lại con đường may mắn của mình.

Tử vi cho biết kể từ 5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12), mọi việc của con giáp này sẽ suôn sẻ hơn, ít rắc rối, tài lộc hanh thông, tốc độ kiếm tiền tăng tốc tiền bạc nhờ vậy cũng đổ vào túi nhiều hơn bao giờ hết. Người tuổi Tuất sớm kiếm đầy bồn đầy bát, giá trị bản thân gia tăng vượt bậc.

Đặc biệt, trên con đường công danh sự nghiệp thì công việc suôn sẻ, kiếm tiền thuận tay, cuộc sống của con giáp tuổi Tuất ngày càng được cải thiện, tiền bạc tiêu xài thả ga không bao giờ lo túng thiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12), người tuổi Sửu hôm nay chú tâm vào công việc bản thân theo đuổi.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc cân nhắc những việc đã làm, chú tâm thực hiện tốt.

Tình cảm: Tình cảm hiện tại dù cho bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng.

Tài lộc: Luôn dành nhiều tiền bạc vào những công việc chưa phù hợp.

Sức khoẻ: Ăn khoẻ, nhưng cố gắng nhai chậm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.