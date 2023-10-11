Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 15:05

Tử vi 5 ngày liên tiếp sắp tới cho thấy 3 con giáp sau đã bước vào giai đoạn ổn định, vận may tài lộc cũng rất tốt nên đừng ngại thử và thay đổi.

Tuổi Thìn 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập của tuổi Thìn cũng tăng lên. Bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, con giáp này còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bản mệnh đang làm nghề tự do.

Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ giữa cặp đôi đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Con giáp này luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bản mệnh không quá quan tâm.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ cần nhớ rằng công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng không được xem nhẹ. Có sức khỏe thì mới có thể làm tốt công việc. Vì vậy, sau khi hoàn thành công việc bản mệnh đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi.

Sự giúp đỡ qua lại của đồng nghiệp trong công việc là điều cần thiết nhưng cũng cần có chừng mực, có ranh giới. Không có lý do gì để người này làm hết việc cho người kia. Nếu Ngọ làm như vậy, bản mệnh có thể thấy kiệt sức cả về tinh thần và thể chất.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), vận may tài lộc của bản mệnh rất tốt nên đừng ngại thử và thay đổi.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), những người tuổi Sửu sợ những chuyện không may xảy ra với tình cảm của hai người. 

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất chú tâm những vấn đề chung của nhau, làm việc luôn kết hợp tạo ra thành quả hơn cả mong đợi.

Tình cảm: Tình cảm đủ sức để bạn vững vàng làm việc, tìm hiểu thêm những mới mẻ trong tình yêu.

Tài lộc: Gia tăng tài chính, củng cố địa vị trong gia đình.  

Sức khoẻ: Chú trọng vào sức khỏe, ăn uống lành mạnh.  

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió

Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau cuối ngày sẽ đón nhận nhiều cơ hội làm giàu, buôn may bán đắt, tiền tài liên tục chảy vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp tuổi thìn tuổi ngọ tuổi sửu

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 55 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương