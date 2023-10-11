Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10): 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh phát đạt

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ giữa cặp đôi đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Con giáp này luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bản mệnh không quá quan tâm.

Thu nhập của tuổi Thìn cũng tăng lên. Bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, con giáp này còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bản mệnh đang làm nghề tự do.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần nhớ rằng công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng không được xem nhẹ. Có sức khỏe thì mới có thể làm tốt công việc. Vì vậy, sau khi hoàn thành công việc bản mệnh đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi.

Sự giúp đỡ qua lại của đồng nghiệp trong công việc là điều cần thiết nhưng cũng cần có chừng mực, có ranh giới. Không có lý do gì để người này làm hết việc cho người kia. Nếu Ngọ làm như vậy, bản mệnh có thể thấy kiệt sức cả về tinh thần và thể chất.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), vận may tài lộc của bản mệnh rất tốt nên đừng ngại thử và thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 5 ngày liên tiếp (12, 13, 14, 15 và 16/10), những người tuổi Sửu sợ những chuyện không may xảy ra với tình cảm của hai người.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất chú tâm những vấn đề chung của nhau, làm việc luôn kết hợp tạo ra thành quả hơn cả mong đợi.

Tình cảm: Tình cảm đủ sức để bạn vững vàng làm việc, tìm hiểu thêm những mới mẻ trong tình yêu.

Tài lộc: Gia tăng tài chính, củng cố địa vị trong gia đình.

Sức khoẻ: Chú trọng vào sức khỏe, ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.