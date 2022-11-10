Tử vi 5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/11): Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 15:20

Theo tử vi, có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn trong 5 ngày liên tiếp.

 

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, 5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/11), những người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội đến với mình. Bản thân con giáp này vốn là người rất biết cách tìm kiếm cơ hội nên đây là lúc họ sẽ nhanh chóng nắm bắt và tạo nên những bước tiến trong cuộc sống của mình.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/11): Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, trong cả sự nghiệp, tài lộc và tình cảm, người tuổi này đều hứa hẹn hanh thông thuận lợi trong tuần mới. Tuổi Mùi sẽ không phải lo lắng điều gì, tương lai hứa hẹn mở ra bước ngoặt, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nếu nắm bắt được cơ hội này và tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý. Bản thân họ vốn là những người rất biết tu dưỡng mình, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. 

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão trời sinh vốn thông minh, nhanh nhẹn. Họ luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực, đón nhận mọi thứ với trái tim cởi mở. Họ khao khát một cuộc sống chất lượng cao và sẽ làm việc chăm chỉ để theo đuổi mọi thứ họ muốn. Người tuổi này chu đáo, có tài lãnh đạo nên sẽ sớm lập được thành tích xuất sắc trong công việc.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/11): Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/11), những người tuổi Mão sẽ mở ra một sự thay đổi, tài vận không ngừng thăng tiến. Nhờ chăm chỉ, họ có thể học thêm những kỹ năng mới và tìm ra cách kiếm tiền gia tăng thu nhập. Đối với người tuổi Mão, họ mạnh mẽ ở bên ngoài và rất nhạy cảm bên trong, mong muốn có cảm giác an toàn và sẽ tiếp tục chứng tỏ bản thân mình hơn nữa.

Tuổi Tý

5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/11) khá may mắn đối với người tuổi Tý. Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Hãy coi đó là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/11): Tam Hợp khai mở, 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Chuyện tình cảm thì đôi bên đã hòa hợp với nhau. Trải qua khó khăn, bạn nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/11): Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, giàu có ba đời, tiền tiêu chả hết

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/11): Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, giàu có ba đời, tiền tiêu chả hết

Tử vi dự đoán những con giáp càng làm càng thu hút được quý nhân trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/11), sự nghiệp phất lên, tài lộc rủng rỉnh.

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