Tử vi 5 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch: 3 con giáp được quý nhân soi đường, đón vận may, nhận tài lộc, cuộc sống ngày một tốt lành

3 con giáp này được sao may mắn chiếu mệnh, có cơ hội làm ăn phát tài, cuộc sống được cải thiện trong 5 ngày tới đây.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, 5 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý trong hai ngày tới cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm.

Đồng thời, đối với 1 số ít người tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần của mình. Hãy ăn nhiều rau củ và hoa quả để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe.

5 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, 5 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, người tuổi Mùi đón tài lộc bùng nổ. Nếu thực sự nắm bắt được vận may thì thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ tiếp tục phát tài phát lộc, đón những ngày tốt lành.

Nếu như trước đây, người tuổi Mùi gặp chuyện xui xẻo, công việc luôn bị cản trở, làm việc chăm chỉ cũng không kiếm được tiền thì đây là thời gian thay đổi mọi chuyện.

Người tuổi Mùi nhớ trau dồi nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, không cần chểnh mảng lười biếng hạnh phúc sẽ lại đơm hoa kết trái. Mức sống của con giáp tuổi Mùi sẽ ngày càng được cải thiện.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, vận khí của người tuổi Ngọ trong thời gian trước không quá xấu nhưng cũng không thật sự tốt.

5 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, con giáp tuổi Ngọ nhận được sự phù hộ của các ngôi sao may mắn, nhờ đó may mắn cũng đến, cuộc sống có thêm nhiều sự kiện vui vẻ, hạnh phúc. Nếu người đã lập gia đình đang mong muốn có con thì đây là thời gian có thể 'đón" quý tử vào cửa.

Cuộc sống của người tuổi Ngọ từ đây sẽ vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào, vận khí sẽ lên, sự nghiệp ổn định, tài lộc đến nhà, niềm vui tới cửa.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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