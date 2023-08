Những người tuổi Thân vốn hiền lành, thông minh, chịu thương chịu khó và không ngại đối mặt với gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Người tuổi Thân tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình. Ngoài ra, họ còn không ngừng học hỏi, tìm mọi cách để xây dựng cuộc sông ấm no sung túc.

Ngay khi bước đến 4 tháng cuối của năm 2022 này, chuyên gia phong thủy tiết lộ rằng tuổi Thân sẽ có bước đột phá đáng kể, mọi thứ sẽ chuyển biến bất ngờ. Cụ thể, từ tháng 9 trở đi, những người tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Thêm vào ăm 2022 cũng là một năm thuận lợi để tuổi Thân phát triển sự nghiệp, đầu tư và làm ăn.

Tuổi Ngọ

Tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi. Đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý và đôi bên có thể duy trì mối quan hệ cát lành.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm 4 tháng cuối năm 2022, nữ tuổi Ngọ đặc biệt quan tâm, chăm sóc vẻ ngoài của mình hơn nên dễ gây ấn tượng với bạn bè khác giới. Nam giới thường dùng tài năng và thành tích của mình để chinh phục người khác giới nên xung quanh lúc nào cũng có nhiều người ngưỡng mộ, không sợ cô đơn lẻ bóng. Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng. Vào thời điểm này, các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm. Đáng chú ý, hai người nên tiến hành hỷ sự vào cuối năm thì mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn. Vợ chồng nếu nếu biết quan tâm đến nhau, biết đặt mình vào vị trí của người ấy thì gia đạo ắt sẽ yên ấm, thậm chí đón tin vui thêm con thêm cháu trong cuối năm nay.

Tuổi Dậu

Cuối năm 2022, những người tuổi Dậu có tài vận khá tốt. Do gặp được quý nhân nên con giáp này luôn gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý. Những người kinh doanh hoặc làm ăn buôn bán cũng sẽ hanh thông và thuận lợi hơn so với 8 tháng đầu năm 2022.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu là những người năng động, chan hòa và nhiệt tình, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính vì vậy nên họ sở hữu rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

* Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.