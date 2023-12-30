Tử vi 4 ngày tới (31/12-3/1), quý nhân soi đường, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp phát huy tài năng, rộng đường thăng tiến, tiền tài thênh thang

Chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của bạn. Với sự ủng hộ của người thân, bản mệnh càng thêm vững tin để theo đuổi mục tiêu của mình.

Nhờ có quý nhân giúp sức, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thêm rộng mở và khởi sắc hơn. Hơn nữa, ưu thế của con giáp may mắn này là bạn biết nắm bắt thời cơ rất tốt, biết cách lựa chọn đúng thời điểm có các điều kiện khách quan có lợi để thể hiện năng lực của mình.

Tuổi Dậu

Nhờ có cát tinh trợ mệnh nên người tuổi Dậu sẽ giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Con giáp này cống hiến hết sức mình cho công việc, mở ra những cơ hội tốt tới đến không ngờ, đây quả là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Con đường tiến thân không còn xa xôi nữa.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Dậu trong ngày này, con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong ngày. Ngũ hành Thổ được Hỏa dưỡng nên mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển tương đối thuận lợi. Bạn chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến cấp trên hài lòng và tin tưởng.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này cải thiện chuyện tình cảm đôi lứa, nhất là những ai đang hiểu nhầm sẽ có cơ hội giải thích, hóa giải căng thẳng. Với những ai mới quên có nhiều hy vọng mới cho chuyện tình yêu đang nảy nở.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.