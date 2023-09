Tử vi 4 ngày tới: 3 con giáp được thần Tài dẫn lối đến mỏ vàng, cơ hội hốt vàng, hốt bạc nằm ngay trong tầm tay

Tử vi chỉ ra trong 4 ngày tới Lục Hợp mang tới cho người tuổi Dần vận trình tương đối vượng phát, mọi việc của con giáp này đều sẽ có nhiều niềm vui. Đặc biệt, đường tài lộc của bản mệnh trong thời gian này có phần thăng tiến hơn nhờ thần Tài dẫn đường chỉ lối. Bản mệnh giành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ để đón may mắn và hanh thông cho cả năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có Tỷ Kiên độ mệnh nên làm việc gì cũng thuận lợi, trơn tru trong 4 ngày tới. Thời gian này đem lại sự may mắn cho tuổi này. Họ tìm được nhiều mối làm ăn hứa hẹn, không chỉ giúp không phải lo chuyện chi tiêu trong thời gian này mà còn dư dả trong khoảng thời gian sau đó. Thần Tài đem lại may mắn cho tuổi Ngọ trên phương diện tài lộc. Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Đây chắc chắn là một khoản tiền hoặc vàng bạc giúp bản mệnh thêm phần dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo