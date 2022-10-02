Tử vi 4 ngày tiếp theo (3-6/10): Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp lộc đổ vào nhà, thu tiền liền tay, làm giàu trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 17:41

Cùng xem bạn có lọt vào danh sách 3 con giáp may mắn trong 4 ngày tiếp theo không nhé!

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ là người tốt tính, bao dung, độ lượng, ăn nói dễ nghe, đi đâu cũng được người khác yêu mến. Đó là lý do dù làm việc trong môi trường tập thể nào thì tuổi Tỵ cũng luôn có được những thành công nhất định.

Trong 4 ngày tới, tuổi Tỵ được cấp trên tạo cơ hội thăng chức vì tài năng của bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Tiền gửi ngân hàng cũng tăng lãi không ngừng. Hãy chăm chỉ chịu khó để có những thành quả tốt hơn nhé.

Tử vi 4 ngày tiếp theo (3-6/10): Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp lộc đổ vào nhà, thu tiền liền tay, làm giàu trong chớp mắt - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới, tuổi Tỵ được cấp trên tạo cơ hội thăng chức vì tài năng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần sau bao khó khăn cuối cùng cũng đã nhận được những thành tựu nhất định khi bước sang 4 ngày tiếp theo. Cách làm việc quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn của Dần đã được cấp trên ghi nhận.

Bạn đương nhiên được khen ngợi và trao thưởng nóng. Thông minh có thừa nên Dần đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ, đồng nghiệp cũng phải nể bạn một phần. Hơn nữa, tuổi Dần có quan hệ, biết ngoại giao nên tuần này bạn được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng.

Tử vi 4 ngày tiếp theo (3-6/10): Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp lộc đổ vào nhà, thu tiền liền tay, làm giàu trong chớp mắt - Ảnh 2
Tuổi Dần sau bao khó khăn cuối cùng cũng đã nhận được những thành tựu nhất định khi bước sang 4 ngày tiếp theo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 4 ngày tới, tuổi Ngọ ăn nên làm ra nhờ công việc kinh doanh của mình. Là người có nhiều mối quan hệ, tuổi Ngọ nhanh chóng tìm được các mối làm ăn lớn. Chỉ cần giữ các mối này thì thu nhập của bạn cũng lọt vào con số khủng rồi.

Tiền tiết kiệm cũng tăng lãi liên tục, các khoản vay mượn thu được về hết nên kinh tế cũng khá khẩm. Bạn có thể đầu tư thêm nữa, mở rộng thị trường buôn bán của mình để giàu càng giàu thêm trong thời gian này nhé.

Tử vi 4 ngày tiếp theo (3-6/10): Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp lộc đổ vào nhà, thu tiền liền tay, làm giàu trong chớp mắt - Ảnh 3
Trong 4 ngày tới, tuổi Ngọ ăn nên làm ra nhờ công việc kinh doanh của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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