Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10): 3 con giáp thoải mái làm giàu, vượng khí tràn trề, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 16:26

Theo tử vi 4 ngày liên tiếp tới đây, 3 con giáp sau có tài lộc vượng phát, đón nhận các cơ hội hợp tác làm ăn mới.

Tuổi Sửu 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10), những người tuổi Sửu mong đợi nhiều vào những việc không mấy lạc quan. 

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc chủ động đề xuất công việc với cấp trên, bạn mong đợi khá nhiều đổi lại là sự thất vọng. 

Tình cảm: Tình cảm chân thành nhưng bị đối phương lừa dối. 

Tài lộc: Gia tăng tài chính khi còn có khả năng.  

Sức khoẻ: Uống thêm các viên thuốc bổ cần thiết.  

Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10): 3 con giáp thoải mái làm giàu, vượng khí tràn trề, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, có tính cách ngay thẳng, thật thà. Bản mệnh được nhiều người yêu mến, tin tưởng vì những đặc điểm này. Tuổi Tý cũng là người ham học hỏi. Họ có thể đạt thành công sớm và gây dựng được sự nghiệp ổn định.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10), người tuổi Tý gặp nhiều may mắn hơn thời gian trước. Người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được nhiều đơn hàng, đón nhận các cơ hội hợp tác làm ăn mới.

Những người làm công việc khác cũng nhận thấy vận trình có dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh càng làm việc chăm chỉ thành quả càng tốt. Đây là lúc tuổi Tý hái lộc về nhà, thu tiền vào túi.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10): 3 con giáp thoải mái làm giàu, vượng khí tràn trề, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10), công việc của tuổi Mão suôn sẻ hơn hẳn. Con giáp này làm gì cũng thấy may mắn, hanh thông, ít gặp trở ngại. Người mong chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử, học hành sớm nhận được tin vui.

Tuổi Mão biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi, có thu nhập bên ngoài. Bản mệnh luôn biết xoay xở sao cho ví của mình luôn có tiền, lo được cho gia đình. Không quan tâm thiên hạ nói gì, con giáp này chỉ lo kiếm tiền nuôi thân nuôi người nhà là tự thấy vui vẻ rồi.

Tuy nhiên vận tình cảm của con giáp này đi xuống. Do mải mê kiếm tiền, không có thời gian dành cho gia đình nên vợ chồng hay lục đục, cãi nhau. Người có con thì nên để ý con cái nhiều hơn, dạo này con cần sự quan tâm nhiều hơn từ bố mẹ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10): 3 con giáp thoải mái làm giàu, vượng khí tràn trề, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 7/10 đến 17/10, 3 con giáp Thần Tài trợ duyên, TÀI LỘC DỒI DÀO, đếm tiền mỏi tay, âm thầm làm tỷ phú

Từ ngày 7/10 đến 17/10, 3 con giáp Thần Tài trợ duyên, TÀI LỘC DỒI DÀO, đếm tiền mỏi tay, âm thầm làm tỷ phú

Từ ngày 7/10 đến 17/10, 3 con giáp Thần Tài trợ duyên nhận được cơ hội tốt trong công việc. Họ kiếm thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

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