Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/12): 3 con giáp phú quý tứ phương đổ về dồn dập, tài lộc gõ cửa, ví tiền căng tràn, giàu có chỉ là chuyện sớm muộn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/12), tuổi Dậu cần cẩn thận khi muốn chia sẻ những bí mật cá nhân của mình. Có thể xem xét việc giữ lại mọi điều cho riêng mình thay vì chia sẻ với bất kỳ ai, bao gồm cả người thân trong gia đình.

Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay, tuổi Dậu nên đặc biệt cẩn trọng với vùng thắt lưng trên, cổ chân, và bàn chân. Tránh tình huống gây tổn thương, va chạm, phẫu thuật hoặc châm chích trong các vị trí này để bảo đảm an toàn và sức khỏe.

Con giáp này còn được nhắc nhở về việc cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều quan trọng. Bản mệnh nên lắng nghe cơ thể và ăn uống, nghỉ ngơi khoa học hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người nổi tiếng với tính cáhc lạc quan, vui vẻ, thích phiêu lưu và có tinh thần độc lập. Họ có đủ can đảm để theo đuổi ước mơ, mục tiêu của mình và không ngừng khám phá những lĩnh vực mới. Chính vì thế, dù tham gia làm việc ở lĩnh vực nào thì người tuổi Dần cũng nhận được thành công.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/12), do cát tinh soi chiếu mà người tuổi Dần sẽ có cuộc sống vô cùng thuận lợi. Họ có thể đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp hoặc khả năng kinh doanh của mình. Nhờ vậy mà con giáp này có được vị trí, mức lương hoặc cơ hội kinh doanh tốt hơn. Ngoài ra, họ cũng có thể thu được nhiều lợi ích hơn thông qua du lịch, thương mại quốc tế hoặc giáo dục.

Đối với người tuổi Dần mà nói, đây là thời điểm để họ phát huy tiềm năng và nhận ra giá trị bản thân. Con giáp này nên can đảm chấp nhận thử thách, duy trì thái độ tích cực và không ngừng học hỏi, mở rộng tầm nhìn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/12), người tuổi Hợi khôn khéo trong ứng xử.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc ứng xử thông minh trong lúc làm việc, luôn nhận nhiều lời khen.

Tình cảm: Người tuổi Hợi khéo léo chia sẻ những chuyện công việc, cuộc sống cùng người yêu.

Tài lộc: Nhiều nguồn thu nhập được gia tăng nhờ khả năng hiểu biết của bản thân.

Sức khoẻ: Cố gắng ăn uống thêm các món chứa nhiều canxi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.