Tử vi 4 ngày liên tiếp (6, 7, 8 và 9/12): 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, giàu sang trong tầm tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (6, 7, 8 và 9/12), tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng trước những mối quan hệ xã giao, bởi có thể kẻ xấu đang cố tình tìm cách tiếp cận, nhân lúc bản mệnh sơ hở để gây rối hoặc chiếm mất công lao của bản mệnh.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Nam phía trong phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Mối quan hệ vợ chồng cũng là điều đáng phải lưu ý. Con giáp này và nửa kia thường hay tranh cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt. Thoạt đầu, bản mệnh tưởng điều đó không quá nghiêm trọng, nhưng nếu về lâu về dài thì đôi bên sẽ dần cảm thấy mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (6, 7, 8 và 9/12), người tuổi Mùi hôm nay lo lắng nhiều công việc.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn thường lo lắng xa vời, đôi lúc lố hơn cả thực tế.

Tình cảm: Tình cảm dù khác xưa nhiều, nhưng vẫn giữ chung kỉ niệm.

Tài lộc: Muốn nhiều tài chính thì cần chăm chỉ.

Sức khoẻ: Thường bị viêm mũi do thời tiết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.