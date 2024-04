Tử vi 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/4), 3 con giáp đào hoa vượng mệnh, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hoan hỷ, may mắn không ngừng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/4), những mục tiêu to lớn tuổi Mão vạch ra có thể không đạt được trọn vẹn nhưng đừng vì thế mà từ bỏ. Chỉ cần bản mệnh có thêm kỹ năng, không gì là không thể vươn tới. Vì thế, bản mệnh nên đặt quyết tâm cao hơn.

Về khía cạnh sức khỏe, cơ thể cũng cần khỏe mạnh từ bên trong để chống lại các tác nhân gây bệnh. Do đó, bản mệnh cần bổ sung đủ chất, đủ dinh dưỡng cho cơ thể để giúp tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng.

Tuổi Mão nên tập trung vào các giải pháp có tính an toàn cao, nhất là về chuyện tiền bạc trong thời gian này. Bản mệnh không nên quá liều lĩnh trong việc đầu tư kinh doanh hay ký kết các hợp đồng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Tuổi Tuất cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút. Những người tuổi Tuất càng chăm chỉ thì họ càng giàu có thành công hơn người trong thời gian này.

Tử vi cho biết trong thời gian tới người tuổi Tuất chính là con giáp được Trời thương Phật độ gặp nhiều may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. Tử vi cho biết những người tuổi Tuất sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi vận may đều hội tụ thành công hơn người. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Thìn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/4) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn biết nắm lấy cơ hội thể hiện tình cảm. Thời gian này tuổi Thìn luôn có sự vui vẻ, sẵn sàng tìm lấy cơ hội thể hiện bản thân với đối phương.

Công việc: Người tuổi Thìn trong hôm nay rà soát lại công việc, kiểm tra chi tiết.

Tình cảm: Tình cảm luôn sẵn sàng tìm lấy cơ hội thay đổi tình trạng độc thân.

Tài lộc: Tài lộc tạo ra nhiều vận may cho bản thân, cố gắng nhận nhiều niềm vui.

Sức khỏe: Bạn sẵn sàng làm việc, sức khoẻ luôn được đảm bảo cẩn thận.

