Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên đỏ thắm, công việc thăng tiến vù vù

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 15:25

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/12), 3 con giáp sau được dự đoán vận mệnh hanh thông thuận lợi, trăm sự suôn sẻ, phú quý đủ đường.

Tuổi Dậu 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/12), người tuổi Dậu kiên nhẫn và tập trung vào công việc bạn yêu thích.     

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Dậu có thể thấy mình đang học cách kiểm soát bản thân và không để sự mệt mỏi ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hãy làm việc với sự kiên nhẫn và tập trung.

Tình cảm: Bạn có thể không có nhiều chuyện vui trong mối quan hệ với người thân yêu. Hãy thử tìm thời gian để trò chuyện và chia sẻ để nâng cao mối quan hệ.

Tài lộc: Tư duy về đầu tư chưa hoàn thiện, vì vậy bạn có thể chưa thấy nhiều khoản dư. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra các quyết định tài chính.

Sức khoẻ: Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn và tránh để công việc áp lực quá mức ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên đỏ thắm, công việc thăng tiến vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ thông minh, lanh lợi. Bản mệnh có sự tự lập, có khả năng phán đoán và tự đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống của mình. Người tuổi Ngọ trông bên ngoài có vẻ vô tâm nhưng thực chất họ là người sâu sắc, sống tình cảm, thấu tình đạt lý.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/12), tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc gặp nhiều may mắn. Bản mệnh có thể gặt hái thành công rực rỡ. Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi, tài lộc nở rộ, thu về nhiều thành quả tốt đẹp.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên đỏ thắm, công việc thăng tiến vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/12), tuổi Tuất tài vận tốt. Người làm nghề tự do kiếm được một khoản kha khá. Dù hơi vất vả một chút, song bản mệnh sẽ được hưởng những gì xứng đáng. Đây cũng là động lực để tiếp tục tiến về phía trước.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tuất đón nhận những dấu hiệu tốt lành cho các mối quan hệ. Người độc thân dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ lối cư xử duyên dáng, khéo léo cũng như ngoại hình của mình.

Người đã lập gia đình rất chung thủy với nửa kia của mình, vì thế dù có được các đối tượng khác giới chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng giữ được khoảng cách đúng mực. Nửa kia chắc chắn cũng rất quý trọng bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Tử vi 4 ngày liên tiếp (22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên đỏ thắm, công việc thăng tiến vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay, 20/12 đến 30/12: 3 con giáp buôn may bán đắt, phú quý dư dả, tiền nhiều vô kể, giàu càng thêm giàu

Từ nay, 20/12 đến 30/12: 3 con giáp buôn may bán đắt, phú quý dư dả, tiền nhiều vô kể, giàu càng thêm giàu

Từ nay, 20/12 đến 30/12, 3 con giáp sau sự nghiệp thăng hoa, phú quý đủ đường, may mắn không phải lo nghĩ.

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