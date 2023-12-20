Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/12): 3 con giáp đổi vận phú quý, hưởng lộc cực to, đếm tiền sái tay, càng tới tết càng giàu

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 16:17

Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/12), 3 con giáp này trúng đậm lộc phú quý, có căn phát tài, giàu sang nứt vách.

Tuổi Sửu 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/12), tuổi Sửu cần phải giữ được sự khiêm tốn cần thiết vào thời điểm này, chớ tự coi mình là nhất. Bản mệnh cần phải lắng nghe ý kiến của người khác cũng như suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định.

Người làm lãnh đạo không nên lợi dụng quyền thế của mình để gây khó dễ cho mọi người xung quanh. Nếu muốn tập thể phát triển, con giáp này cần tạo cơ hội cho các cá nhân thể hiện ý kiến, năng lực của bản thân.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, vợ chồng bản mệnh nên sắp xếp thời gian để hâm nóng lại mối quan hệ. Những kỷ niệm đẹp rất có tác dụng trong việc gắn kết mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/12): 3 con giáp đổi vận phú quý, hưởng lộc cực to, đếm tiền sái tay, càng tới tết càng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn thường có tính cách mạnh mẽ, năng lực vượt trội. Bản mệnh không sợ đối đầu với khó khăn, luôn tự tin vào bản thân. Con giáp này còn có lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/12), vận trình công việc của người tuổi Thìn tương đối tốt. Bản mệnh đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng. Tài lộc của người tuổi Thìn cũng dồi dào. Bản mệnh biết cách lập ngân sách, lên kế hoạch chi tiêu nên tình hình tài chính ổn định, có tích lũy.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/12): 3 con giáp đổi vận phú quý, hưởng lộc cực to, đếm tiền sái tay, càng tới tết càng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/12), người tuổi Mão chịu đựng khi quen xa người mình thương.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão rất kiệm lời trong công việc, luôn có cách bày tỏ quan điểm.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão dành ít thời gian bên cạnh người thương.

Tài lộc: Quen cách tiết kiệm, bạn luôn có từng khoản thu nhập tốt.

Sức khoẻ: Thường ho khan, nên cẩn thận giữ ấm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (21, 22, 23 và 24/12): 3 con giáp đổi vận phú quý, hưởng lộc cực to, đếm tiền sái tay, càng tới tết càng giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp vận may tới tấp, tài lộc trôi chảy, tiền vô như nước, sớm thành đại gia

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp vận may tới tấp, tài lộc trôi chảy, tiền vô như nước, sớm thành đại gia

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp sau cầu gì được nấy, cuộc sống lên hương, ung dung hưởng lộc.

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