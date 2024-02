Tử vi 4 ngày liên tiếp (1, 2, 3 và 4/3), 3 con giáp tiền phình đầy ví, tự tay làm giàu, của cải hả hê, sung sướng chẳng ai bằng

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, tính cách thường nhẹ nhàng, khéo léo. Con giáp này được lòng người nhờ cách ứng xử phù hợp, không làm mất lòng ai. Bản mệnh sống thấu tính đạt lý, làm gì cũng có sự cân nhắc thận trọng, đặt cái tâm vào đó. Tuổi Thìn thích giao lưu kết bạn nhưng cũng biết chọn bạn mà chơi, không phải ai cũng có thể làm bạn với họ.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Thìn là người chung thủy. Khi ở bên cạnh nửa kia, họ biết cách nhường nhịn, yêu thương để hai bên không xảy ra xung đột, xích mích.

Tử vi nói rằng trong thời gian tới, người tuổi Thìn có cuộc sống ấm no, tiền của dồi dào. Bản mệnh đón nhận vận may mới, công việc phất lên liên tục, tiền của thu về cũng nhiều hơn so với giai đoạn trước. Tuổi Thìn rũ sạch gánh nặng, áp lực giảm xuống rất nhiều. Cuộc sống của con giáp này thăng hoa trọn vẹn, tình - tiền viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 4 ngày liên tiếp tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chờ đợi người yêu quay lại.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc bạn giữ lại nhiều kinh nghiệm và truyền đạt đến bạn bè đồng nghiệp.

Tình cảm: Chịu thay đổi để phù hợp với người bạn yêu, nhưng không may cả hai phải chia xa trước khi bạn nhận ra bản thân cần thay đổi.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cách tiết kiệm của bạn làm cho nhiều người muốn tham khảo, học hỏi.

Sức khoẻ: Dù có sự mệt mỏi khi nhiều áp lực đầu năm, nhưng bạn tự biết lượng sức mà nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.