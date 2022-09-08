Tử vi 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch (14/8 - 17/8): 3 con giáp đại phú đại quý, đắc tài đắc lộc, tiền bạc phủ phê, công danh bứt phá

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 14:40

Top 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn khi bước qua 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của những người thuộc con giáp tuổi Sửu ngày càng lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Bởi vì công viêc thuận lợi, tài chính nhờ thế mà dồi dào hơn.

Vận đào hoa con giáp này vô cùng phơi phới, người độc thân nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nếu đã thấy rung động với ai, bạn nên tích cực chủ động hơn. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm.

Tử vi 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch (14/8 - 17/8): 3 con giáp đại phú đại quý, đắc tài đắc lộc, tiền bạc phủ phê, công danh bứt phá - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, bước qua 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của những người thuộc con giáp tuổi Sửu ngày càng lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp may mắn tuổi Dần sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu khi bước qua 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, bạn cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Thêm vào đó, bạn liên tiếp giành được những thành công bất ngờ trên con đường sự nghiệp, thậm chí là đạt được đỉnh cao danh vọng, thành tích làm việc xuất sắc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngoài ra, chuyện yêu đương của bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn. 

Tử vi 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch (14/8 - 17/8): 3 con giáp đại phú đại quý, đắc tài đắc lộc, tiền bạc phủ phê, công danh bứt phá - Ảnh 2
Con giáp may mắn tuổi Dần sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu khi bước qua 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác. Đa số người tuổi Hợi đều có vẻ bề ngoài ưa nhìn, họ không thuộc hàng mỹ nhân xuất chúng nhưng có nét cuốn hút đặc biệt.

Khi bước sang 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn với sự trợ giúp của cát tinh, tài vận ngày càng lên cao. Đặc biệt là các khoản thu nhập ngoài luồng, nghề tay trái. Bạn có thể tranh thủ làm một số công việc phụ hoặc công việc bán thời gian, nhất định sẽ thu về lợi nhuận bất ngờ.

Tử vi 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch (14/8 - 17/8): 3 con giáp đại phú đại quý, đắc tài đắc lộc, tiền bạc phủ phê, công danh bứt phá - Ảnh 3
Khi bước sang 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn với sự trợ giúp của cát tinh, tài vận ngày càng lên cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Trong tử vi học có nói, sang thứ Ba 30/8/2022 sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với 3 con giáp này, theo đó là họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 8 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi thứ 5 tử vi ngày 8/9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng