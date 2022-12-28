Tử vi 4 ngày cuối tuần này (29/12 - 1/1), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 09:51

Theo tử vi 12 con giáp, 4 ngày tới 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, công danh phát triển, đạt được nhiều thành công vang dội.

Tuổi Mùi

Trời sinh những ai cầm tinh con Dê đều vô cùng hiền lanh, chăm chỉ làm lụm nên đi đâu cũng có người sẵn sàng giúp đỡ. Trong chuyện tình duyên thì con giáp này sẽ gặp nhiều chuyển biến tích cực bạn sẽ có thể lựa chọn được người thích hợp trong mơ của mình. 

4 ngày tới là thời điểm để cho người tuổi Mùi có những cơ hội để có thể tăng thu nhập của mình. Con giáp này sẽ có cơ hội để phát triển thêm sự nghiệp tạo bước đột phá cho bản thân trong tương lai. Trong công việc, tuổi Tuất sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để, kiếm được khoản tiền kha khá.

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (29/12 - 1/1), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện - Ảnh 1
Con giáp này sẽ có cơ hội để phát triển thêm sự nghiệp tạo bước đột phá cho bản thân trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách cương nghị, tính khí có phần nóng nảy, có đôi khi tức lên rồi thì sẽ không quan tâm gì hết. Song năng lực của người tuổi Dần lại rất mạnh, trong công việc cũng rất xuất sắc, chính tài và thiên tài đều rất tốt.

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (29/12 - 1/1), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện - Ảnh 2
Nhờ có sự che chở của Thần Tài, người tuổi Dần sẽ càng có được nhiều cơ hội và thắng lợi tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

4 ngày tới người tuổi Dần được cát tinh chiếu mệnh, thiên tài rất vượng, trong thời gian này, dường như họ không cần cố gắng bỏ ra quá nhiều nhưng vẫn sẽ kiếm được nhiều tài phú.

Người tuổi Dần bình thường đã có năng lực và bản lĩnh hơn người, họ làm việc luôn ở top dẫn đầu, khiến người khác phải nể phục nên thành tích trong công việc là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vận may trong ngày mai sẽ giúp họ có thể rủng rỉnh mà không cần bỏ quá nhiều công sức. Nhờ có sự che chở của Thần Tài, người tuổi Dần sẽ càng có được nhiều cơ hội và thắng lợi tốt hơn.

Tuổi Sửu

4 ngày tới có lẽ là thời gian tron vẹn với nhiều niềm vui và suôn sẻ ở phía trước với người tuổi Sửu. Trong ngày này công việc của bạn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi, tuyên dương vì những đóng góp hết mình cho công việc trong suốt thời gian vừa qua. Rất có thể bạn còn là nhân viên xuất sắc nhất công ty nữa đấy. Tài chính hanh thông và ổn định mang đến nhiều niềm vui cho bạn, tình hình công việc suôn sẻ và thuận lợi mang đến cho bạn niềm vui và nguồn năng lượng dồi dào để thực hiện những dự định ở phía trước, chinh phục những đỉnh cao mới. 

Bạn nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ, có thể thỏa sức mua sắm đồng thời cũng dể dành được một khoản cho tương lai. Các dự định, kế hoạch của bạn đều được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhờ sự nghiệp có những bước tiến lớn, tình hình tài chĩnh của bạn cũng khả quan hơn rất nhiều. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tiến triển, đặc biệt đối với những tuổi Sửu đã có người yêu. 

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (29/12 - 1/1), Mặt trăng soi sáng tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái ban phát tài lộc, đón nhận duyên lành, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện - Ảnh 3
Nhờ sự nghiệp có những bước tiến lớn, tình hình tài chĩnh của bạn cũng khả quan hơn rất nnhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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