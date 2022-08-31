Tử vi 4 ngày cuối tuần (1/9 - 4/9), 3 con giáp tha hồ đưa tay hái lộc, bỗng chốc phát tài, sổ hồng đầy tủ, may mắn đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 09:37

Bước sang 4 ngày cuối tuần, cuộc sống của 3 con giáp dưới đây sẽ ổn định và may mắn hơn, vận may lội ngược dòng.

Tuổi Ngọ

Bước sang 4 ngày cuối tuần này, người cầm tinh con Ngựa có thể có một số mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp hoăc cấp trên do vấn đề công việc. Lúc này, họ cần tỏ ra bình tĩnh, lắng nghe các ý kiến trái chiều thay vì phủ nhận ý kiến của người khác trong cuộc tranh luận.

Thái độ làm việc siêng năng của con giáp tuổi Ngọ có thể được lãnh đạo ghi nhận. Sự nghiệp nhờ đó mà lên cao, người làm kinh doanh cũng tiếp xúc được với những người cùng chí hướng với mình, có cơ hội mở rộng phạm vi khách hàng. Không những tăng thu nhập nhờ các công việc chính, con giáp này còn kiếm thêm tiền nhờ các công việc thời vụ, môi giới. 

Tử vi 4 ngày cuối tuần (1/9 - 4/9), 3 con giáp tha hồ đưa tay hái lộc, bỗng chốc phát tài, sổ hồng đầy tủ, may mắn đủ đầy - Ảnh 1
Bước sang 4 ngày cuối tuần này, người cầm tinh con Ngựa có thể có một số mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp hoăc cấp trên do vấn đề công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tham vọng làm giàu, luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng mọi thứ viên mãn sung túc, tuổi Tỵ muốn mình trở thành mục tiêu để người khác ngưỡng mộ. Đa số họ đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên do vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười nên phải đối mặt với khó khăn, thử thách.

Tử vi học có nói, trong 4 ngày cuối tuần này, tuổi Tỵ đã gặp không ít sóng gió, có ảnh hưởng đến cả sự nghiệp lẫn tài vận. Mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà còn gặp được quý nhân, cuộc sống trước sau gì cũng viên mãn đủ đầy, không lo lắng sầu muộn. 

Tử vi 4 ngày cuối tuần (1/9 - 4/9), 3 con giáp tha hồ đưa tay hái lộc, bỗng chốc phát tài, sổ hồng đầy tủ, may mắn đủ đầy - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong 4 ngày cuối tuần này, tuổi Tỵ đã gặp không ít sóng gió, có ảnh hưởng đến cả sự nghiệp lẫn tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 4 ngày cuối tuần này, người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn. Việc làm ăn thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công trên con đường tài lộc. Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, con giáp này có thể được thăng chức, tăng thêm lương bổng, thu nhập ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra bạn còn gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ tìm được hướng đi mới, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Người tuổi Mùi vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa đã có thể giúp họ thăng hoa rực rỡ. Thời gian tới, tuổi Mùi ít nhất xây dựng được cơ ngơi bền vững, kiếm được khoản tiền lớn.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (1/9 - 4/9), 3 con giáp tha hồ đưa tay hái lộc, bỗng chốc phát tài, sổ hồng đầy tủ, may mắn đủ đầy - Ảnh 3
Trong 4 ngày cuối tuần này, người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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