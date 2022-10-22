Tử vi 4 ngày (23, 24, 25 và 26/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước

3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ khi bước vào 4 ngày này.

Tuổi Mão Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Mão đa phần đều dịu dàng, mềm dẻo và linh hoạt. Họ rất sẵn lòng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Trong công việc, con giáp này thông minh, sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi Mão có lợi thế trong đầu tư kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan đến học thuật, sáng tạo.

Ảnh minh họa: Internet Trong 4 ngày này, con giáp tuổi Mão có tài lộc vượng, gặt hái được nhiều thành công. Thời gian này, hướng Tây Bắc sẽ mang đến may mắn cho người tuổi này. Con giáp này có cơ hội thể hiện bản thân, đạt thành tích cao và nhận được khoản thưởng lớn. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Tuổi Hợi Trong đám đông, có thể tuổi Hợi không phải là những người nổi bật, nhưng họ lại rất thực tế. Những người khác có thể chỉ nói mà không hành động, còn tuổi Hợi thì ngược lại. Đôi khi, họ bị coi là những người hơi quan tâm đến vật chất, tuy nhiên, đây lại là điều tốt, vì nó đem lại động lực cho sự cố gắng và chăm chỉ của họ. Ngoài ra, tuổi Hợi còn có một ưu điểm nữa, đó là với những công việc nhàm chán, họ vẫn có thể làm việc rất nhiệt tình và đem về kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, trong 4 ngày này, tuổi Hợi được cho là sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, có thể cải thiện nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hơn so với tháng trước. Nếu tỉnh táo, tuổi Hợi sẽ nhìn thấy nhiều cơ hội thú vị cho công việc của bản thân, giúp họ có thể kiếm được một khoản kha khá cho những ngày về sau. Tuổi Dậu Trong thời gian này Dậu là con giáp làm gì hầu như cũng kiếm ra tiền, cuộc sống và công việc thăng hoa viên mãn. Dù họ làm gì thì khả năng thành công cũng khả quan. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu có tư chất thông minh, lại chăm chỉ, cần cù nên trong cuộc sống, họ hầu như chẳng bao giờ rơi vào cảnh khốn khó. Do đó Dậu dễ nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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