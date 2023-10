Tử vi 4 ngày (23, 24, 25 và 26/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 4 ngày này, tuổi Hợi được cho là sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, có thể cải thiện nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hơn so với tháng trước. Nếu tỉnh táo, tuổi Hợi sẽ nhìn thấy nhiều cơ hội thú vị cho công việc của bản thân, giúp họ có thể kiếm được một khoản kha khá cho những ngày về sau.

Tuổi Dậu

Trong thời gian này Dậu là con giáp làm gì hầu như cũng kiếm ra tiền, cuộc sống và công việc thăng hoa viên mãn. Dù họ làm gì thì khả năng thành công cũng khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu có tư chất thông minh, lại chăm chỉ, cần cù nên trong cuộc sống, họ hầu như chẳng bao giờ rơi vào cảnh khốn khó. Do đó Dậu dễ nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.