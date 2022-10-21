Tử vi 4 ngày (22, 23, 24 và 25/10): Trời xanh ban lộc, 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần gan dạ, dũng cảm, ham thích cạnh tranh và khá khó lường. Họ hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này nhạy cảm, quyến rũ nhưng cũng hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Con giáp tuổi Dần có sự nghiệp ổn định trong 4 ngày này. Vận trình của họ khởi sắc từng ngày.

Tuổi Sửu hầu hết là những người rất chân thành, tử tế và thật thà. Họ thường kiệm lời, chăm chỉ và không thích nổi bật trong đám đông. Họ thường giấu tài năng, song đến một lúc nào đó thích hợp, họ lại tỏa sáng và đem lại ấn tượng tuyệt vời cho đối phương.

Người tuổi Dần cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt những cơ hội xung quanh. Nếu đã cảm thấy không còn phù hợp với công việc hiện tại, con giáp này cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở lĩnh vực mới. Vận may của tuổi Dần tăng vọt, tài lộc dồi dào. Cuộc sống đi vào quỹ đạo ổn định giúp con giáp này có tài chính dư dả hơn. Một số người có cơ hội phát tài trong thời gian tới.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu đã đi qua những tháng ngày vận hạn từ đầu tháng 10 và đang bước vào giai đoạn thịnh vượng nhất của họ. Theo thang điểm xếp hạng may mắn, tuổi Sửu sẽ là những người gặp nhiều chuyện tốt lành nhất trong tháng này. Họ nên chuẩn bị tinh thần để bước vào một thời kỳ may mắn trong nhiều lĩnh vực của họ.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, nhiệt huyết với công việc, đôi khi hơi thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, tuổi Ngọ có một đặc điểm nổi bật không giống với tuổi Tý, đó là họ ưa mạo hiểm, thích khám phá những khả năng mới lạ trong công việc lẫn cuộc sống. Sự thích phiêu lưu của tuổi Ngọ có lúc sẽ mang đến cho họ những cơ hội phát triển sự nghiệp tuyệt vời, đôi khi lại sẽ mang đến những rủi ro. Tất cả đều phụ thuộc ở sự cân nhắc của họ và một chút may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 4 ngày này vận may của của tuổi Ngọ rất cao, kiếm được cơ hội tốt, hoặc tìm được công việc như ý muốn của họ. Khi đó, tuổi Ngọ không những gặp được quý nhân giúp đỡ, đưa họ đến với những cơ hội lâu dài trong sự nghiệp, mà thậm chí có thể nhận lộc trời cho bất ngờ. Do đó, việc cần làm trước mắt của tuổi Ngọ là hãy kiên nhẫn làm tốt những công việc hiện tại, chú ý đề phòng rủi ro, nhất là những vấn đề liên quan đến pháp lý.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.