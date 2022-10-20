Tử vi 4 ngày (21, 22, 23 và 24/10): Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, đứng đầu bảng tài lộc, phú quý ập vào nhà

Trong 3 con giáp này có tài vận tăng cao, cầu được ước thấy. Cuộc sống của họ cũng khởi sắc từng ngày.

Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thật thà, chân thành, có sao nói vậy. Họ thích một cuộc sống đơn giản và không thích xa hoa, lãng phí. Đôi khi, do quá chần chừ, tính toán, người tuổi này bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Con giáp tuổi Tuất quá thật thà nên đôi khi làm mất lòng người khác. Những người này cần cẩn trọng hơn trong khi giao tiếp.

Ảnh minh họa: Internet Thời gian giữa tháng 10, người tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn trong công việc, thu nhập bị ảnh hưởng. Không những thế, họ cũng gặp những chuyện không vui làm hao tài, tốn của. Trong 4 ngày này, vận trình của con giáp tuổi Tuất dần khởi sắc. Những người cầm tinh con Trâu làm việc rất cẩn thận, rõ ràng. Khi đã có mục tiêu, họ sẽ quyết làm tới cùng, không bao giờ bỏ ngang. Khi hợp tác làm ăn, con giáp này là người sòng phẳng. Có lợi về tay tuyệt đối không bao giờ hưởng 1 mình mà công bằng, chia đều tất cả theo công sức bỏ ra. Cũng chính vì điều này mà tuổi Sửu được anh em bè bạn tâm phục khẩu phục, sẵn sàng đi theo. Tuổi Tý Trong thời gian này, tuổi Tý vẫn giữ được sự năng động, tiếp tục nhìn thấy nhiều cơ hội trong công việc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trong 4 ngày sẽ có may mắn đến với những người bạo dạn, quyết đoán. Do đó, nếu bạn mất quá nhiều thời gian để cân nhắc thì cơ hội tốt có thể sẽ vuột mất. Tăng cường sự linh hoạt và khả năng ngoại giao sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tuổi Tý.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý trời sinh vốn thông minh, nhanh nhẹn. Họ cũng rất thận trọng, làm gì cũng cân nhắc mọi yếu tố rồi mới đưa ra quyết định. Trong nhiều trường hợp, sự thận trọng sẽ đem lại cho họ sự an toàn, nhưng nhiều khi cũng sẽ cản trở họ đạt được các thành tựu lớn trong công việc. Biết nắm bắt các cơ hội tốt và biến chúng thành tiền bạc mới là điều họ nên làm. Bên cạnh đó, hãy quan tâm hơn đến các thành viên trong gia đình bạn, tình cảm đó sẽ được mọi người ghi nhận. Nếu bạn làm gì cũng có trách nhiệm thì không ai có thể chê trách gì được bạn. Tuổi Mão 4 ngày này những người tuổi Mão sẽ gặp cả thách thức và cơ hội. Nếu biết nắm bắt thời cơ, suy nghĩ lạc quan, biến những khó khăn mình gặp phải thành cơ hội để thử thách bản thân, kiếm tiền làm giàu thì tuổi Mão hoàn toàn có khả năng về đích thành công trong năm nay. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão có ưu điểm là thông minh, hiểu nhanh, linh hoạt và thức thời, nhạy cảm với chuyện tiền bạc, lại có khả năng quản lý tài chính đâu ra đấy nên không lo cuộc sống túng thiếu. Tuy nhiên, nhược điểm của tuổi Mão là hay nóng vội, thiếu kiên nhẫn và hơi nhát gan. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, đây là lúc tuổi Mão nằm trong số những con giáp có vận đỏ tỏa sáng, làm gì cũng may mắn, hanh thông và thậm chí thu về thành công lớn. Chính vì thế, lúc này tuổi Mão cần bình tĩnh, nỗ lực hết sức cho công việc hiện tại và kiên nhẫn chờ thời cơ để thực hiện những dự án quan trọng. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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