Tử vi 4 ngày (2, 3, 4 và 5/10): 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 15:35

Dự đoán trong 4 ngày này có 3 con giáp được quý nhân phù trợ nếu nắm bắt được cơ hội thì trung niên an nhàn, về già sẽ có phúc.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. 

Tử vi 4 ngày (2, 3, 4 và 5/10): 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 ngày này, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc. Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người sống nhân hậu, hiền lành, không quá tham vọng, luôn biết giúp đỡ người khác nên được quý nhân phù trợ, bất kể cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua được. Không như những con giáp khác, người tuổi Hợi thường sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất. Họ được trời ban nhiều phước lành, nên cuộc sống khá bình yên và đủ đầy.

Tử vi học có nói, mặc dù ai cũng phải trải qua sóng gió và tuổi Hợi cũng không ngoại lệ, nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn nhất thời. Thời điểm này được ví như “sau cơn mưa trời lại sáng”, mọi vất vả khó nhọc ngày trước đều tan biến, từ giai đoạn này trở đi tuổi Hợi có thần tài và quý nhân chiếu cố giúp cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Tử vi 4 ngày (2, 3, 4 và 5/10): 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi không giỏi làm ăn, kinh doanh nhưng nếu ai may mắn có được năng khiếu đó thì cuộc sống thăng hoa không ngừng, bất kể làm việc gì cũng kiếm được nhiều tiền. Nhìn chung, hậu vận tuổi Hợi viên mãn đủ đầy.

Tuổi Mão

Mão vốn trời sinh thông minh sắc sảo, thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Con giáp này dù sinh ra trong gia đình nghèo khó như thế nào thì cũng sẽ đến một thời điểm phất lên mạnh mẽ. Trong công việc Mão không bao giờ ngại gian khó, trái lại rất tận tụy trong công việc nên sớm nhận được thành tựu, đặc biệt thu nhập dồi dào.

Tử vi 4 ngày (2, 3, 4 và 5/10): 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, Mão không những kiếm được nhiều tiền mà hầu bao của họ được bảo vệ vẹn nguyên thành ra “tiền vào như nước mà tiền ra thì nhỏ giọt” nên túi tiền ngày càng rủng rỉnh. Phúc khí này dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng, giúp những người này có cuộc sống phú quý dư dả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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