Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9): Ai nghèo mặc ai, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh song toàn, ví tiền căng phồng

Trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9), tuổi Dần có thể gặp phải cả cát tinh và hung tinh. Do đó, họ không tránh khỏi những khó khăn, thách thức ở công việc hiện tại.

Những người cầm tinh con Hổ thường có đặc điểm là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Đồng thời, đó cũng cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Khi sao may mắn dẫn đường, họ vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức.

Tuy không có tình huống đột phá mang tính bất ngờ nhưng phương diện tài lộc của tử vi tuổi Dần trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9) có nhiều khởi sắc.

Nhưng hãy nhớ rằng, đây là thời kỳ công việc chính cần bạn tập trung nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn để mở đường đi lên. Vì thế, đừng ôm đồm quá nhiều việc sẽ dẫn đến lợi bất cập hại. Tuổi Dần cũng cần thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thích khám phá và đam mê học hỏi những điều mới mẻ từ mọi người xung quanh.

Con giáp này là người ưu tú, đường học vấn của họ rất dài, họ có địa vị trong xã hội và được nhiều người nể nang, trọng vọng.

Trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9), người tuổi Tỵ đón nhận tin vui về tài chính nhờ công việc làm ăn thuận lợi. Ngoài ra, họ có cơ hội xuất ngoại theo diện được tài trợ kinh phí. Con đường tương lai của họ rất rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tương tự như tuổi Tý, thời gian vàng để tuổi Dậu bứt phá trong công việc chính là trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9). Khi may mắn mở ra, kết hợp với sự lanh lợi và chăm chỉ của bản mệnh sẽ giúp họ khẳng định được vị thế của bản thân. Bao năm nay, Dậu luôn là con giáp nỗ lực và nghiêm túc trong mọi công việc. Vì thế cũng đã đến lúc bản mệnh cần nắm bắt lấy những cơ hội và may mắn để làm nên nghiệp lớn.

Tóm lại, trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9) là thời điểm người tuổi Dậu cần tận dụng vì vận số tốt đẹp. Nếu cứ bỏ qua những cơ hội thì bản mệnh chỉ mãi giậm chân tại chỗ, khó được công nhận về năng lực trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.