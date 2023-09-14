Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9): Ai nghèo mặc ai, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh song toàn, ví tiền căng phồng

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đón nhận nhiều điềm lành, tiền vàng ngập đầu trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9).

Tuổi Dần

Trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9), tuổi Dần có thể gặp phải cả cát tinh và hung tinh. Do đó, họ không tránh khỏi những khó khăn, thách thức ở công việc hiện tại.

Đồng thời, đó cũng cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Khi sao may mắn dẫn đường, họ vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Những người cầm tinh con Hổ thường có đặc điểm là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức.

Tuy không có tình huống đột phá mang tính bất ngờ nhưng phương diện tài lộc của tử vi tuổi Dần trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9) có nhiều khởi sắc.

Nhưng hãy nhớ rằng, đây là thời kỳ công việc chính cần bạn tập trung nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn để mở đường đi lên. Vì thế, đừng ôm đồm quá nhiều việc sẽ dẫn đến lợi bất cập hại. Tuổi Dần cũng cần thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9): Ai nghèo mặc ai, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh song toàn, ví tiền căng phồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thích khám phá và đam mê học hỏi những điều mới mẻ từ mọi người xung quanh.

Con giáp này là người ưu tú, đường học vấn của họ rất dài, họ có địa vị trong xã hội và được nhiều người nể nang, trọng vọng.

Trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9), người tuổi Tỵ đón nhận tin vui về tài chính nhờ công việc làm ăn thuận lợi. Ngoài ra, họ có cơ hội xuất ngoại theo diện được tài trợ kinh phí. Con đường tương lai của họ rất rộng mở.

Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9): Ai nghèo mặc ai, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh song toàn, ví tiền căng phồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tương tự như tuổi Tý, thời gian vàng để tuổi Dậu bứt phá trong công việc chính là trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9). Khi may mắn mở ra, kết hợp với sự lanh lợi và chăm chỉ của bản mệnh sẽ giúp họ khẳng định được vị thế của bản thân. Bao năm nay, Dậu luôn là con giáp nỗ lực và nghiêm túc trong mọi công việc. Vì thế cũng đã đến lúc bản mệnh cần nắm bắt lấy những cơ hội và may mắn để làm nên nghiệp lớn.

Tóm lại, trong 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9) là thời điểm người tuổi Dậu cần tận dụng vì vận số tốt đẹp. Nếu cứ bỏ qua những cơ hội thì bản mệnh chỉ mãi giậm chân tại chỗ, khó được công nhận về năng lực trong công việc.

Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/9): Ai nghèo mặc ai, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh song toàn, ví tiền căng phồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm ngày 14/9: 3 con giáp nhận phước báo trùng phùng, tiền tài vô tư ùn ùn kéo đến, vàng bạc thì đổ về chất đầy két

Tử vi thứ Năm ngày 14/9: 3 con giáp nhận phước báo trùng phùng, tiền tài vô tư ùn ùn kéo đến, vàng bạc thì đổ về chất đầy két

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bất ngờ đón lộc trong ngày 14/9, lột xác trở thành người giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 14/9 tu vi ngay 15/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 17 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng