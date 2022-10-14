Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/10): Xin chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài độ trì, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 15:20

Dự đoán 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bề ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Họ làm việc gì cũng sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Người tuổi này làm việc có tâm, tận tụy nên thích hợp với những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Trong thời điểm này, họ sẽ nhận được một dự án mới hoặc được thuyên chuyển làm việc ở một vị trí mới phù hợp hơn với khả năng.

Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/10): Xin chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài độ trì, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này sớm có cơ hội đầu tư sinh lời. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ gặt hái được thành công, được cấp trên trọng dụng. 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khôn ngoan và có năng lực. Trước khi làm việc gì, họ đều tính toán từng đường đi nước bước trước khi làm bất cứ điều gì. Không những thế, người tuổi này còn giỏi giao tiếp, biết cách giữ mối quan hệ tốt với mọi người nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/10): Xin chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài độ trì, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con rắn là người thông minh, lanh lợi lại khôn ngoan trong cuộc sống. Trong 4 ngày này, cuộc sống của tuổi Tỵ có nhiều biến động, mọi chuyện sẽ được xoay chiều. Đây là lúc tuổi Tỵ được nhìn thấy bầu trời quang đãng sau khi đi qua những ngày nhiều mây và sương mù. Tỵ sẽ liên tục gặp được may mắn, không chỉ về tiền bạc, tình cảm và còn sức khỏe và tinh thần. Lúc nào tuổi Tỵ cũng cảm thấy vui vẻ, phấn khởi và mọi người xung quanh dành cho bạn rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc. 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Tử vi 4 ngày (15, 16, 17 và 18/10): Xin chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài độ trì, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, Tuổi Dậu được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng. Chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Dậu có thể "một bước lên mây", đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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