Tử vi 4 ngày (14, 15, 16 và 17/10): 3 con giáp từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, tài lộc phất lên từng ngày

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 15:25

Có lẽ đây là 3 con giáp mong 4 ngày này mau đến thật nhanh vì từ thời gian này hầu như họ sẽ chỉ đón nhận toàn niềm vui.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn dũng cảm, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ có tài thao lược, có lòng dũng cảm, nghị lực mạnh mẽ và luôn giữ được sự tự tin. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, thấy khó khăn không nản chí nên đến trung tuổi thường sẽ đạt được thành công.

Tử vi 4 ngày (14, 15, 16 và 17/10): 3 con giáp từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, tài lộc phất lên từng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, con giáp Thìn nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ điềm tĩnh hơn trong giải quyết các vấn đề trong công việc. Họ biết cách tạo ra tài sản và đầu tư của cải để có cuộc sống giàu có, sung túc hơn. Ngoài ra, người tuổi Thìn không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Sự may mắn sẽ kéo dài nếu như tuổi Thìn giữ được tinh thần quyết tâm, kiên trì theo đuổi những gì mình đã chọn

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu linh hoạt, tư duy nhạy bén, lại luôn chân thành đối đãi mọi người nên tạo dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp nên luôn được quý nhân giúp đỡ. Trong công việc Dậu có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, biết vượt lên số phận để thay đổi cuộc đời. So với những con giáp khác, tuổi Dậu khao khát làm giàu nhiều hơn hẳn, họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách để tìm kiếm cơ hội đổi vận cho chính mình.

Tử vi 4 ngày (14, 15, 16 và 17/10): 3 con giáp từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, tài lộc phất lên từng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ tìm được nhiều cơ hội mới cho sự nghiệp lẫn nhân duyên. Đối với những người đã có cơ ngơi thì sẽ phát triển lên tầm cao mới. Còn đối với những người chỉ mới khởi nghiệp thì sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, nếu giữ vững thì sẽ xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đến hậu vận.

Tuổi Mão

Đến tuổi trưởng thành, Mão có được sự phát triển ổn định hơn, ít gặp phải những thách thức trong công việc và cuộc sống. Thu nhập của tuổi Mão trong tháng 10 được đánh giá là không quá cao, nhưng cũng không quá tệ, nói chung là đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, không phải lo chuyện tiền nong.

Tử vi 4 ngày (14, 15, 16 và 17/10): 3 con giáp từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, tài lộc phất lên từng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước tuổi Mão cũng phải đối mặt với 1 số khó khăn trong các mối quan hệ. Mâu thuẫn, hiểu lầm với đồng nghiệp và cấp trên khiến công việc của họ cũng bị tác động theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên những rắc rối, xui xẻo sẽ tự nhiên biến mất trong cuộc sống của tuổi Mão. Đón chờ họ hầu như chỉ có những tin vui, khi mà họ sẽ liên tục gặt hái được những thành tựu rực rỡ trong công việc, giúp họ kiếm về được không ít, cuộc sống sung túc, nếu không muốn nói là giàu có.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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