Tử vi 30/12 đến hết 31/12, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, đổi đời lên hương chỉ trong nháy mắt

Tử vi 30/12 đến hết 31/12, người tuổi Dậu thích cuộc sống nhẹ nhàng, không có quá nhiều sự thay đổi.

Tình cảm: Người tuổi Dậu luôn ngỏ lời quan tâm đến người bạn bạn theo đuổi.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay biết cách tạo ra thu nhập cải thiện chi tiêu hằng ngày.

Tài lộc: Thu nhập bình ổn, tài lộc chưa có nhiều.

Sức khỏe: Năng lượng mới, luôn vực dậy tinh thần mọi người khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong công việc, người tuổi Hợi bỏ nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu, khám phá những điều mới mẻ. Tuổi Hợi không ngừng học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, năng lực và kinh nghiệm của bản thân.

Tử vi 30/12 đến hết 31/12, người tuổi Hợi có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với nhiều người. Bản mệnh có thể học hỏi nhiều điều thú vị, mới lạ, có giá trị.

Bản mệnh cần duy trì sự nhiệt tình, nỗ lực không ngừng trong học tập, làm việc và trải nghiệm. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, mở rộng lĩnh vực kiến thức có thể giúp cuộc sống của bản mệnh trở nên đa sắc hơn, toàn diện hơn. Đây chính là bàn đạp vững chắc để tuổi Hợi có thể tiến xa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 30/12 đến hết 31/12 đem lại tin vui tài lộc cho tuổi Thìn. Người làm nghề tự do có thể tìm được một đối tượng hợp tác khá ăn ý, nhờ vậy mà việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn hẳn trước đó.

Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh hãy tìm cách mở rộng các mối quan hệ của mình. Nếu bản mệnh chủ động và nhiệt tình hơn với mọi người thì chẳng mấy chốc sẽ mở rộng được thị trường, đem lại nhiều cơ hội hơn cho bản thân.

Trong ngày này, người mang thai không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng ở chính. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.