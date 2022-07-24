Tử vi 3 tháng tới đây: Tháng 8 vận may ào ạt, tháng 9 tiền bạc giàu có, tháng 9 đào hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 21:47

Đây là 3 con giáp có một mùa hè đầy rực rỡ, may mắn bạc tiền không thiếu!

 

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn là người cẩn thận, kỹ tính, làm gì cũng nhìn trước nhìn sau để tránh những rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, người tính vẫn không bằng trời tính, có những lúc họ đã rất cẩn trọng nhưng vẫn không gặp được việc như ý, mọi thứ đều có vấn đề cần phải tích cực giải quyết.

Vận mệnh năm 2022 của người tuổi Mão nhìn chung khá tốt, có nhiều thành tựu. Sự nghiệp trong năm 2022 của người tuổi Mão vừa có sự xuất hiện của cát tinh, vừa có sự xuất hiện của hung tinh nên có phần khó nắm bắt, nhìn chung phúc họa trùng phùng.

Trong 8 tháng tới, sao may mắn đổi chiều giúp cho công việc và tài vận của tuổi Mão thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Đặc biệt là trong công việc, ngỡ tưởng bản thân đã rơi vào ngõ cụt, nhưng không phải như thế chỉ là tuổi Mão đang có một hướng đi mới mà bản thân không nhận ra, cho đến khi có quý nhân xuất hiện chỉ dẫn cho họ thì mọi thứ như bước sang trang mới. Vào khoảng tháng 9, tháng 10 túi tài của tuổi Mão dường như được cân bằng, nếu như biết giữ gìn thì có thể đầy ắp vào cuối năm.

Tử vi 3 tháng tới đây: Tháng 8 vận may ào ạt, tháng 9 tiền bạc giàu có, tháng 9 đào hoa rực rỡ - Ảnh 1
Trong 8 tháng tới, sao may mắn đổi chiều giúp cho công việc và tài vận của tuổi Mão thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu siêng năng, thiện lương, chịu khó làm ăn. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ họ khổ cực, chỉ biết làm việc, nhưng thực tế thì họ gặp khá nhiều vận may. Họ chỉ cần cố gắng làm tốt việc của mình thì phúc đức thành công sẽ đến.

Trong năm nay, con giáp này có nhiều cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhất là trong tháng 8, họ có thể gia tăng thu nhập, tháng 9 đào hoa nở rộ, tìm được người như ý. Càng về cuối năm, may mắn bạc tiền lại càng nhiều. Họ chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ chuyển sang một trang mới!

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh có nhiều phúc khí nhưng cũng khó tránh nhiều điều không hay.

Những tháng đầu năm, tài vận của con giáp này có chút khó khăn. Con giáp này vốn có tính cách thiện lương nên đi đâu cũng có quý nhân giúp sức. Chỉ cần cố gắng hết mình thì thế nào may mắn cũng đến. Trong tháng 8, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Tháng 9 tiền tài ào ạt đến. Tháng 10 tình duyên thăng hoa tốt đẹp. Nói chung, từ đó đến cuối năm, người tuổi Hợi có cuộc sống thoải mái, không phải lo gì.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Từ khóa:   con giáp tuổi sửu tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình