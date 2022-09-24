Tử vi 3 tháng cuối năm: Top 3 con giáp được lộc làm ăn, vô cùng may mắn trong việc kiếm tiền, tài vận rực sáng, cuộc sống viên mãn sung túc

Hãy xem đó là những con giáp nào và có bạn trong số đó hay không nhé.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, tuổi Mão cũng được xem là con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất, có những người không quá giàu có nhưng họ lại luôn không bao giờ thiếu thốn về mặt tình cảm. Bên cạnh họ luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến.

Tử vi cho biết, 3 tháng cuối năm, những xui xẻo của tuổi Mão sẽ biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn. Công việc của tuổi Mão dần ổn thỏa, sẽ có những thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc như ý.

Tử vi cho biết, 3 tháng cuối năm, những xui xẻo của tuổi Mão sẽ biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, sống lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác nên được mọi người xung quanh yêu mến, ai cũng dành cho họ nhiều tình cảm.

Tử vi dự báo, 3 tháng cuối năm, người tuổi Mùi nhận nhiều điềm lành, nhiều cơ may trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này đạt được thành tựu đáng kể. Trong thời gian tới, người tuổi này có nhiều trải nghiệm mới cũng như nhiều cơ hội đổi đời phía trước.

Tuổi Thân

Đối với những người không bằng mình, tuổi Thân luôn biết giúp đỡ, cho đi và không cần nhận lại. Họ tâm niệm rằng, mọi thứ mình bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ tính cách hào sảng và phóng khoáng mà họ gặp nhiều may mắn, bên cạnh đó còn có quý nhân chiếu cố, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa rực rỡ.

Theo tử vi, 3 tháng cuối năm, vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực đáng kinh ngạc. Cả trong sự nghiệp và cuộc sống, con giáp này đều dễ đạt được mọi thứ như mình muốn, gặp khó khăn dễ có quý nhân phù trợ. Đây chính là một trong những con giáp có tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày tới đây.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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