Tử vi 3 tháng cuối năm, 3 con giáp "nở mày nở mặt" với thiên hạ vì tháng 10 sự nghiệp bùng nổ, tháng 11 tiền đến ngập nhà, tháng 12 thăng tiến không phanh

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 09:55

3 con giáp này vô cùng vượng phát vào 3 tháng cuối năm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu ổn định, kiên trì, vận thế phi phàm khác người. Thời gian 3 tháng cuối năm 2022, vận thế của con giáp này có sự đảo chiều. Tài vận vượng phát, muốn có tiền là kiếm được tiền, hơn nữa sự nghiệp lại thăng tiến không ngừng giúp cho người tuổi Sửu sẽ sớm có được cuộc sống đầy đủ.

Tử vi 3 tháng cuối năm, 3 con giáp 'nở mày nở mặt' với thiên hạ vì tháng 10 sự nghiệp bùng nổ, tháng 11 tiền đến ngập nhà, tháng 12 thăng tiến không phanh - Ảnh 1
Thời gian 3 tháng cuối năm 2022, vận thế của con giáp này có sự đảo chiều.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thời gian trước đây, vận khí không hanh thông nhưng 3 tháng cuối năm 2022 do phong thủy khởi sắc nên tài vận và sự nghiệp của con giáp này tiến triển vô cùng khả quan. Tháng 10, do gặp nhiều may mắn về tài vận nên có thể nói con giáp này làm bất cứ việc gì hay đầu tư vào bất cứ đâu đều kiếm được những khoản tiền kếch xù. Ngoài ra, vào tháng 11, tiền đồ của người tuổi Mão cũng vô cùng rộng mở, công việc thăng tiến như "cá gặp nước".

 

Tuổi Ngọ

3 tháng cuối năm 2022 người tuổi Ngọ "đại hồng đại phát" trong mọi việc. Do ngũ hành "Hỏa Vượng Thịnh", nên con giáp này sẽ không còn phải chịu những vất vả, khó khăn như thời gian trước nữa. Trong thời gian 3 tháng cuối năm 2022, mọi việc của người tuổi Ngọ đều thuận buồm xuôi gió, "cầu tài như ý", "tiền vào như nước". Đặc biệt, trong tháng 10, con giáp này liên tiếp đón nhận những tin vui trong công việc, tiền độ rộng mở, sáng lạng nhất trong năm.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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