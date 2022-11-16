Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022): Top 3 con giáp may mắn ngập lối, chào đón “cơn mưa” tài vận, bùng nổ sự nghiệp, liên tiếp gặt hái thành công

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 20:26

Trong 3 ngày tới, những con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn, cuộc sống thay đổi tích cực.

Tuổi Tý

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022) khá thuận lợi. Công việc, sức khỏe, con cái đều tốt. Đối với công việc nên làm ăn lương thiện sẽ gặp may vì sẽ có quý nhân phò trợ. 3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022) được xem là năm làm ăn phát đạt của những người tuổi Tý, song nếu bạn làm ăn thật thà mới có điều này. Còn nếu làm ăn gian lận thì bạn sẽ mất cả vốn lẫn lời.

Người đang yêu nên giữ gìn, vun đắp tình cảm, vì tình cảm luôn được bạn nắm bắt một cách tốt nhất. Để hưởng được những điều may mắn trong 3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022), người tuổi Tý nên siêng năng đi chùa. Đường tình duyên của tuổi Tý năm nay cũng khá thuận lợi để kết hôn và sinh con.

 

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022): Top 3 con giáp may mắn ngập lối, chào đón “cơn mưa” tài vận, bùng nổ sự nghiệp, liên tiếp gặt hái thành công - Ảnh 1
3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022) được xem là năm làm ăn phát đạt của những người tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022) sự nghiệp có cơ hội phát triển nếu biết chớp thời cơ. Có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên, không nên mong chờ sự giúp đỡ của người khác, lúc này cần sự tự lập, mạnh dạn hành động của bạn. Tài lộc có vào có ra, nhưng ra nhiều hơn vào, vì thế, cần cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu.

3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022) có mệnh hồng loan xum họp, rất có thể sẽ thu lợi lớn nếu biết nắm bắt thời cơ. Năm nay có chút hao tài tốn của, nhưng được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh, hóa hung thành cát, mọi việc trở nên hanh thông.

Tuổi Dần

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022) người tuổi Dần có quý nhân phù trợ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tài lộc tốt. Nếu nỗ lực hết mình trong công việc, chắc chắn sẽ được tăng lương, có thưởng. Người kinh doanh nếu muốn đầu tư nên chia nhỏ vào các hạng mục để tránh rủi ro.

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022), tuổi Dần gặp Tuất sẽ là tam hợp, vì thế, tử vi trong năm Mậu Tuất của người tuổi Dần nhìn chung muôn phần tốt đẹp, đánh đâu thắng đó, đạt được nhiều thành tựu. Song cần cẩn cận thận, kẻo vướng họa thị phi.

Sự nghiệp của những người cầm tinh con Hổ tương đối suôn sẻ, có gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Với người đi làm ở công ty dễ dàng thăng tiến trong công việc, người kinh doanh thì nên mở rộng quy mô, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

3 ngày tới (từ ngày 17-19/11/2022) tuổi Dần được đón Thiên Hỷ cát tinh, nên đường tình duyên tốt. Người độc thân tìm được ý trung nhân như ý, người đã kết hôn sinh con trong năm nay sẽ đại cát đại lợi.

Đường sức khỏe không được tốt cho lắm, dễ mắc các bệnh vặt, vì thế hãy chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tham gia các hoạt động thể thao, giải trí giữ cho tinh thần thoải mái, tránh tự tạo áp lực cho bản thân.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Đúng ngày mai - thứ Năm 17/11 3 con giáp tuổi này sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nhờ được quý nhân giúp đỡ.

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