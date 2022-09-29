Tử vi 3 ngày tới từ 30/9-02/10: Top 3 con giáp "dám nghĩ dám làm", kiếm tiền siêu đỉnh, thành công vang dội, sẽ có biệt thự, xe hơi

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 19:59

3 con giáp này sẽ hoàn thành được những mục tiêu mình đặt ra.

Tuổi Hợi

Nếu kể về những con giáp giàu có thì không thể nào thiếu tuổi Hợi, nhờ có được sự trợ giúp của cát tinh Thái Dương, nhân duyên và vận quý nhân rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ bạn vượt qua, vì thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, bạn sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, tình cảm mặn nồng thắm thiết.

3 ngày tới từ 30/9-02/10, Hợi sẽ có 1 cuộc sống đầy mãn nguyện: nhà cao, xế xịn, con cái ngoan ngoãn giỏi giang.

Tử vi 3 ngày tới từ 30/9-02/10: Top 3 con giáp 'dám nghĩ dám làm', kiếm tiền siêu đỉnh, thành công vang dội, sẽ có biệt thự, xe hơi - Ảnh 1
3 ngày tới từ 30/9-02/10, Hợi sẽ có 1 cuộc sống đầy mãn nguyện: nhà cao, xế xịn, con cái ngoan ngoãn giỏi giang. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn có vận mệnh êm ả, không quá nhiều lo toan. Họ thường được sinh ra trong một gia đình trung lưu, không mấy khá giả, nhưng nhờ có tính cách tự lập từ nhỏ, nên tuổi Tý thường tự mình vượt qua mọi khó khăn mà không cần một ai bên cạnh. Bên cạnh đó, tuổi Tý vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành.

Nhìn chung, tuổi Tý sống biết chừng mực và biết tiết kiệm, họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình. Trong tử vi học có nói, tuổi Tý vốn giàu có nhưng họ vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình. 3 ngày tới từ 30/9-02/10, tuổi Tý nhất định sẽ công thành danh toại, không chỉ có nhà có xe, mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn có được Thiên Đức, Tuế Hợp và Nguyệt Đức cát tinh cùng chiếu rọi, vận quý nhân đại vượng. Mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông, đây có thể nói làm một năm đầy thử thách, cơ hội và cũng gặt hái nhiều thành công.

Những người làm công ăn lương nhờ có được sự trợ giúp của các quý nhân, nên các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp đều thuận lợi. Khi gặp khó khăn, bế tắc đều có người giúp đỡ, chỉ cần bạn chăm chỉ, nghiêm túc vào việc, chắc chắc sẽ gặt hái nhiều thành công. Nếu đang nghèo đói thì đừng quá lo lắng, vận may sẽ đến 3 ngày tới từ 30/9-02/10 cho coi, không giàu sang tột đỉnh thì cũng trúng số độc đắc!

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió

3 con giáp này thời gian qua gặp nhiều sóng gió bôn ba nhưng đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sau ngày 30/9/2022) sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, tài vận phát đạt, giàu sang phú quý.

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