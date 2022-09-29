Tử vi 3 ngày tới từ 30/9-02/10: Top 3 con giáp "dám nghĩ dám làm", kiếm tiền siêu đỉnh, thành công vang dội, sẽ có biệt thự, xe hơi

Nếu kể về những con giáp giàu có thì không thể nào thiếu tuổi Hợi, nhờ có được sự trợ giúp của cát tinh Thái Dương, nhân duyên và vận quý nhân rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ bạn vượt qua, vì thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

3 ngày tới từ 30/9-02/10, Hợi sẽ có 1 cuộc sống đầy mãn nguyện: nhà cao, xế xịn, con cái ngoan ngoãn giỏi giang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn có vận mệnh êm ả, không quá nhiều lo toan. Họ thường được sinh ra trong một gia đình trung lưu, không mấy khá giả, nhưng nhờ có tính cách tự lập từ nhỏ, nên tuổi Tý thường tự mình vượt qua mọi khó khăn mà không cần một ai bên cạnh. Bên cạnh đó, tuổi Tý vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành.

Nhìn chung, tuổi Tý sống biết chừng mực và biết tiết kiệm, họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình. Trong tử vi học có nói, tuổi Tý vốn giàu có nhưng họ vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình. 3 ngày tới từ 30/9-02/10, tuổi Tý nhất định sẽ công thành danh toại, không chỉ có nhà có xe, mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn có được Thiên Đức, Tuế Hợp và Nguyệt Đức cát tinh cùng chiếu rọi, vận quý nhân đại vượng. Mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông, đây có thể nói làm một năm đầy thử thách, cơ hội và cũng gặt hái nhiều thành công.

Những người làm công ăn lương nhờ có được sự trợ giúp của các quý nhân, nên các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp đều thuận lợi. Khi gặp khó khăn, bế tắc đều có người giúp đỡ, chỉ cần bạn chăm chỉ, nghiêm túc vào việc, chắc chắc sẽ gặt hái nhiều thành công. Nếu đang nghèo đói thì đừng quá lo lắng, vận may sẽ đến 3 ngày tới từ 30/9-02/10 cho coi, không giàu sang tột đỉnh thì cũng trúng số độc đắc!

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.