Tử vi 3 ngày tới (từ 29/9-01/10/2022): 3 con giáp này có đường TIỀN TÀI đỏ chót vót, CHỚP MẮT LÀ CÓ TIỀN, phải đổi két lớn hơn để đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 20:27

3 ngày tới 3 con giáp này sẽ bất ngờ có rất nhiều tiền tiêu hoài không hết.

tuổi Tý

Theo sách tử vi,3 ngày tới (từ 29/9-01/10/2022) công việc của người tuổi Tý khởi sắc bừng bừng, được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Sự nghiệp thăng hoa nên cơ hội “thăng quan phát tài” không ít. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên mọi việc của con giáp này đều thuận lợi đặc biệt là về tiền bạc. Con giáp này làm kinh doanh bất cứ gì hay đầu tư vào bất cứ đâu đều thu được những khoản lãi không nhỏ.

Tử vi 3 ngày tới (từ 29/9-01/10/2022): 3 con giáp này có đường TIỀN TÀI đỏ chót vót, CHỚP MẮT LÀ CÓ TIỀN, phải đổi két lớn hơn để đựng tiền - Ảnh 1
Theo sách tử vi,3 ngày tới (từ 29/9-01/10/2022) công việc của người tuổi Tý khởi sắc bừng bừng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

3 ngày tới (từ 29/9-01/10/2022), công việc của người tuổi Dậu rất suôn sẻ, do năng lực và tài năng bẩm sinh nên con giáp này đạt được nhiều thành công, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.

Theo đo, đây chinh la thơi gian “Vượng Sinh Tài Khố” của người tuổi Dậu, đồng thời lại bước vào cục diện “Tam Hợp Vi Tài”, “Ngũ Hành Kim Sinh Thủy” nên tài lộ của con giáp này không ngừng rộng mở, tiền bạc như nước ào ạt chảy vào túi.

Tuổi Tỵ

3 ngày tới (từ 29/9-01/10/2022), người tuổi Tỵ được quý nhân giúp đỡ nên tư tưởng được khai sáng, vì thế các cơ hội kiếm tiền sẽ liên tiếp đến với con giáp này. Đây cung chinh la thơi gian vận may bao quanh người tuổi Tỵ, không những tài vận thông suốt, mà công việc cũng mang lại rất nhiều khoản thu nhập cao.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi tỵ

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