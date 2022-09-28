Tử vi 3 ngày tới (từ 28-30/9/2022): Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, đứng đầu bảng tài lộc, phú quý ập vào nhà, càng về cuối năm càng giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 05:56

3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người trong 3 ngày tới.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột sắp sửa đón nhận nhiều niềm vui trong 3 ngày tới (từ 28-30/9/2022). Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ.

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tử vi 3 ngày tới (từ 28-30/9/2022): Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, đứng đầu bảng tài lộc, phú quý ập vào nhà, càng về cuối năm càng giàu sụ - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Chuột sắp sửa đón nhận nhiều niềm vui trong 3 ngày tới (từ 28-30/9/2022). Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu làm việc rất cẩn thận, rõ ràng. Khi đã có mục tiêu, họ sẽ quyết làm tới cùng, không bao giờ bỏ ngang. Khi hợp tác làm ăn, con giáp này là người sòng phẳng. Có lợi về tay tuyệt đối không bao giờ hưởng 1 mình mà công bằng, chia đều tất cả theo công sức bỏ ra. Cũng chính vì điều này mà tuổi Sửu được anh em bè bạn tâm phục khẩu phục, sẵn sàng đi theo.

Trong công việc, bản mệnh biết cách lợi dụng sức mạnh đoàn kết, thế nên thất bại hầu như không có trong từ điển của con giáp này. Trong 3 ngày tới (từ 28-30/9/2022), tuổi Sửu đã làm chuyện đó rất tốt, đạt được vô số thành công ngoài sức tưởng tượng.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 3 ngày tới (từ 28-30/9/2022) dự báo, tuổi Dậu là những người sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ. Trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực. Dù vậy, họ cũng có năng lực không hề tầm thường với sự nhạy bén hiếm ai có.

Quý nhân của con giáp này có thể là tuổi Ngọ, Thìn, Sửu và Tỵ. Nếu chịu khó học hỏi, không ngừng đổi mới tư duy, con giáp này nhất định có thể làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo tới nhà.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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