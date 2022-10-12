Tử vi 3 ngày tới (từ 13-15/10/2022): 3 con giáp tiền tài khởi sắc, may mắn hết phần thiên hạ, tài vận suôn sẻ hơn gấp đôi, gấp ba thời gian trước

Không những nối tiếng là người khôn ngoan, mưu trí, người tuổi Tỵ còn có rất nhiều sở thích thú vị. Họ yêu thích nghệ thuật, họ thận trọng trong công việc và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên vấn đề của tuổi Tỵ đó là họ chưa thật sự xác định được mục tiêu của mình trong cuộc sống và đôi lúc họ cảm thấy mâu thuẫn ngay trong suy nghĩ và hành động của chính bản thân mình. Có lẽ đó là lí do họ chưa đạt được thành công như mong đợi.

Trong 3 ngày tới (từ 13-15/10/2022) tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm giàu cho bản thân với điều kiện bạn phải học được cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và bao dung hơn với những người xung quanh. 3 ngày tới (từ 13-15/10/2022) vận tài lộc của người tuổi Tỵ bắt đầu khởi sắc dần dần. Đặc biệt công việc của họ sẽ có những bước ngoặt bất ngờ, tạo đà kiếm bộn thu và thăng tiến cho họ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người rất thẳng thắn trong công việc. Họ thuộc tuýp những người nói ít làm nhiều nên thường nhận được sự tín nhiệm và cảm thông từ đồng nghiệp và những người xung quanh. Đồng thời người tuổi Thìn cũng là người mạnh dạn trình bày quan điểm, ý kiến cá nhân và không ngại lắng nghe những ý kiến khen chê từ người khác. Cũng bởi vì nét tính cách này nên họ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Thời gian qua người tuổi Thìn không có nhiều bứt phá trong công việc và vận tài lộc cũng không được ổn định. Đôi lúc họ cảm thấy khá chán nản vì đã rất nỗ lực nhưng không mang lại thành quả xứng đáng. Nhưng tuổi Thìn đừng quá lo lắng vì 3 ngày tới (từ 13-15/10/2022) sẽ mang lại cho bạn rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Không những bạn có thể được thăng tiến, cất nhắc lên những vị trí cao hơn, việc tăng lương, tăng thưởng là chuyện không cần bàn cãi. Cũng trong 3 ngày tới (từ 13-15/10/2022) bạn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện được những dự định của bản thân.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tuy không được trời phú cho trí thông minh xuất chúng nhưng bù lại nếu nói về độ cần cù và nền nếp làm việc thì không ai sánh bằng. Tuổi Dậu thích tìm tòi, khám phá và đề cao việc hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Vì thế họ không ngừng nỗ lực, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên điểm trừ của người tuổi Dậu có lẽ là họ không thật sự nhạy bén với thời cuộc và không dễ thích nghi với những thay đổi.

Tuy nhiên đã đến lúc may mắn mỉm cười với người tuổi Dậu rồi. 3 ngày tới (từ 13-15/10/2022) tới đây dù làm gì bạn cũng được quý nhân phù trợ, đặc biệt tuổi Dậu sẽ là người tiên phong đưa ra những ý tưởng, sáng kiến khả thi trong công việc và thu được thành quả rất đáng khích lệ. Đây sẽ là tháng tạo đà cho bạn bứt phá trong thời điểm từ giờ đến cuối năm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.